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Belediye yasasında uzlaşma arayışları

AK Parti, yeni yerel yönetim yasası çalışmalarında sona yaklaştı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun, "Yasa için önerilerimizi açıkladık. Bu konu siyaset üstü değerlendirilmeli ve ortak akılla çözülmeli" dedi. Torun, AK Parti'den görüşme talebi beklediklerini de söyledi
 31 Ağustos 2020 07:50
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Belediye yasasında uzlaşma arayışları

Milliyet'ten Şevket Yaman'ın haberine göre: AK Parti'nin, belediyelerin yetkilerinde köklü değişiklikler içermesi beklenen yerel yönetim reformuna ilişkin hazırlığı, siyasette yeni tartışma başlattı. Yasa ile belediyelerin yetkilerinin azaltılmasından endişe eden muhalefet, düzenlemenin "ortak akılla" hazırlanmasını istiyor. 2019'da da gündeme gelen yasayla ilgili "uzlaşı" temaslarından sonuç alamayan AK Parti ve CHP'nin önümüzdeki süreçte yeniden masaya oturması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da 20 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, "Genel Merkezimizde çalışmaları yapılan Yerel Yönetimler Reformu'nu önümüzdeki yasama yılında gündeme getirmeyi planlıyoruz" ifadelerini kullanmıştı. AK Parti'nin bazı bölümleri kamuoyuna yansıyan, 60 maddeden oluşacağı ifade edilen yasa taslağı siyasette yeni bir tartışma da başlattı. Özellikle Ankara, İstanbul ve İzmir gibi büyükşehir belediyelerinin yetkilerinin azaltılmasından endişe eden CHP, yeni bir yasanın gerekli olduğu ancak bunun ihtiyaçlar doğrultusunda "ortak akılla" hazırlanmasını talep ediyor.

Temas çabası

AK Parti, 2019 yılında da gündeme gelen yasa değişikliği ile ilgili muhalefetin kapısını çalmıştı. Bu kapsamda, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, CHP'li mevkidaşı Seyit Torun ile birkaç kez görüş alışverişinde bulunmuştu. Ancak o dönem gerçekleşen bu temaslardan herhangi bir sonuç alınamamıştı. CHP'li Torun Milliyet'e yaptığı açıklamada, yeni çalışmayla ilgili olarak henüz Özhaseki ile temas kurma imkanı bulamadıklarını belirtti. Teklif sahibi olarak Özhaseki'den görüşme talebi beklediklerini belirten Torun, bunun gerçekleşmemesi halinde kendilerinin bir araya gelme girişiminde bulunacaklarını anlattı.

"Önerilerimiz hazır"

Torun, şu değerlendirmelerde bulundu: "Bu yeni yasa, belediyelere destek olmak için hazırlanmalıdır. Özellikle pandemi sürecinde gördük ki belediyeler, vatandaşa doğrudan dokunan hizmet kurumlarıdır. Eğer yerel yönetimlerin bu hizmeti süreklilik arz etmezse bu toplum için büyük tehdit oluşturur. Bu kapsamda özellikle pandemi döneminde zor günler geçiren belediyelerin yetkileri ve gelir kaynakları artırılmalıdır. Bu sadece CHP'li belediyeleri değil tüm belediyeleri ilgilendiren bir sorundur. CHP olarak, yeni yerel yönetimler yasası için önerilerimizi hazırladık ve açıkladık. Ancak görüyoruz ki bu iktidar önerilerimize kulaklarını kapatma niyetinde. Biz kıyısından köşesinden değişiklikler değil, kapsamlı bir yerel yönetimler yasası istiyoruz. Bu konuyu siyaset üstü değerlendirmeliyiz. Çünkü bu yasa 'Ben yaptım oldu' anlayışıyla hazırlanamaz. Bu konu üzerinde siyaset yapılmasın, ortak akılla çözüm üretilsin. Ama eğer amaçları belediye yetkilerini merkeze toplamaksa bu Türkiye'ye hainlik olur."
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