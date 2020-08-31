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'Edirne'den Şanlıurfa'ya kesintisiz yol'

Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu: Ankara'dan Niğde'yi kesintisiz otoyol ile bağladık. Bunun bir de farklı anlamı var. Edirne'den otoyola girdiğiniz de ta Şanlıurfa'ya kadar kesintisiz bir otoyol ağından geçerek gitme imkanı doğdu. Yani Edirne, İstanbul, Ankara, Niğde, Mersin, Gaziantep ve Şanlıurfa'ya kadar kadar kesintisiz bir otoyol aksı oluşmuş oluyor.
 31 Ağustos 2020 08:03
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'Edirne'den Şanlıurfa'ya kesintisiz yol'

Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu Milliyet Gazetesi'nden Abdullah Karakuş'a konuştu.

EDİRNE'DEN URFA'YA KESİNTİSİZ OTOYOL

- Karayollarında neler yapılıyor?

Ülkemizin her noktasında bir çalışmamız var. Bir gün Hakkari, bir gün Edirne. Karayollarının 1200 tane aktif şantiyesi var şu anda. Hepsi de harıl harıl çalışıyor. Salgın döneminde de kontrollü çalışmaya devam ettiler. Tüm tedbirleri aldılar. Karayollarında en büyük yatırımlardan birisi de Ankara - Niğde otoyolu. İnşallah 4 Eylül'de açıyoruz.

O da 275 km ana gövdesi, bağlantı yollarıyla birlikte 330 km. Yap işlet devret modeliyle yapıldı. Ankara'dan Niğde'yi kesintisiz otoyol ile bağladık. Bunun bir de farklı anlamı var. Edirne'den otoyola girdiğiniz de ta Şanlıurfa'ya kadar kesintisiz bir otoyol ağından geçerek gitme imkanı doğdu. Yani Edirne, İstanbul, Ankara, Niğde, Mersin, Gaziantep ve Şanlıurfa'ya kadar kadar kesintisiz bir otoyol aksı oluşmuş oluyor.

İstanbul'u etkileyecek olan Başakşehir, Kayaşehir'den geçip Kuzey Marmara otoyoluna bağlanan 45 kmlik yolunda ihalesini yaptık.

O da bittiğinde özellikle Mahmutbey trafiğini rahatlatacak bir proje. Bunları da salgın sürecinde gerçekleştirdik. Bu da salgın sürecinde bile ekonomimizin ne kadar güvende olduğunun göstergesidir.

Turizmi geliştirdi

- Salgın döneminde en çok karayolu ile tatile Ege Bölgesi'ne gidildi. İstanbul - İzmir otoyolunun önemi ortaya çıktı değil mi?

İstanbul - İzmir Otoyolu, Türkiye ekonomisinin en gelişmiş kesimi olan ve nüfusunun önemli bir bölümünün yaşadığı İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa, Balıkesir, Manisa ve İzmir illerinin yer aldığı Marmara ve Ege Bölgeleri, yani ülkemizin en önemli ihracat kapılarına hizmet etmesi açısından ayrı bir önem taşıyor.

Otoyol ile özellikle ağır vasıta ağırlıklı yoğun trafiğe hizmet eden yolda; trafik güvenliği, can ve mal emniyetinin tam olarak sağlanması, seyahat süresinin kısaltılması ve yöredeki turizm ve sanayinin gelişmesi sağlandı.

Bursa'nın İstanbul ve İzmir'e mesafesi kısaldı, şehrin ekonomi ve turizmine katkı sağlandı. İzmir ve Aydın illerinin turizm sezonunu uzatarak Çeşme, Foça,

Dikili, Kuşadası, Selçuk, Didim, Bodrum ve Bergama gibi turizm merkezlerinin cazibesini artırmıştır.

Kazaları azalttı

- Bölünmüş yolların hem ekonomik hem kazaları önleyici tarafı da oldu sanırım...

Bölünmüş yollar sayesinde en öncelikle hedefimiz vatandaşlarımızın can güvenliğini sağlamaktı. Bunu da çok büyük oranda sağladık. Bölünmüş yolların hizmete alınması ve trafik güvenliği kapsamında yaptığımız çalışmalar sonucunda, yaralanmalı, ölümlü ve maddi hasarlı kaza sayısında önemli ölçüde azalma olduğu istatistiki çalışmalarla tespit ettik.
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