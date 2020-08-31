Site içerisinde köpeği tekmelemişti, Savcı 'mala zarar verme' dedi

Bir sitenin basketbol sahasında 'Robin' isimli köpeği tekmeleyerek yaraladığı öne sürülen Abdülkerim Karaağaç kendisini "Bana saldırdı" diye savundu. Savcı ise "Kamera görüntülerinde saldırı yok" dedi. Karaağaç'ın 'mala zarar vermek' suçundan 4 aydan 3 yıla kadar hapsi istendi.

Hürriyet'ten Ayşegül Usta'nın haberine göre: İstanbul Göktürk'te, iddiaya göre 3 Şubat'ta 15.00 sıralarında eve gelen Mahmut Sefa Emek, 'Robin' isimli King Charles Cavalier köpeğinin yürümekte zorlandığını fark etti. Robin'i veterinere götüren Emek, burada köpeğinin darp edildiğini öğrendi. Sitenin kamera görüntülerini inceleyen Emek, Robin'i darp eden kişinin komşusu diş hekimi Abdülkerim Karaağaç (65) olduğunu anlayarak şikayetçi oldu. Karaağaç'ın köpeği spor sahasına kapatarak dövdüğü görüntüler sosyal medyada büyük tepki topladı.

SALDIRGANI GÖRÜNTÜLER YALANLADI

Emek'in şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli olarak ifadesi alınan Abdülkerim Karaağaç, Robin'e kendisine saldırdığı için vurduğunu söyledi. Karaağaç, Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden serbest bırakıldı. Robin'in darp edilmesine ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, kamera görüntülerinde şüphelinin basketbol sahası içerisinde bulunan köpeğin yanına giderek onu darp ettiği ve daha sonra olay yerinden uzaklaştığı, köpeğin herhangi bir saldırısının olmadığının görüldüğü belirtildi. Suçun uzlaşma kapsamında kaldığı ancak uzlaşmanın sağlanamadığı kaydedildi. Karaağaç'ın 'mala zarar vermek' suçundan 4 aydan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.