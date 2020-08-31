Almanya'da Pandemiyi inkar eden 38 bin kişi gösteri yaptı
|31 Ağustos 2020 08:37
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Milliyet'ten Ali Varlı'nın haberine göre: Querdenken 711 adlı oluşumun organize ettiği yürüyüşe katılanlar önce kent merkezindeki Unter den Linden Caddesi'nde toplandı, ardından Friedrich Caddesi'nde yürüyüşe geçti. Polis maske ve sosyal mesafe kurallarına uymaları konusunda göstericileri sık sık uyardı.
Ancak yapılan anonslar işe yaramayınca müdahale etmek zorunda kaldı. Yürüyüş de iptal edildi. Polisin yürümelerine izin vermediği göstericiler bu kez oturma eylemi yaparak protestolarını sürdürdü. Bazı göstericilerin güvenlik güçlerine şişe atması ve kurallara uymamasının ardından gelen sert müdahalede yaklaşık 300 kişi geçici olarak gözaltına alındı. Polisin kararlı duruşu sonrasında bir süre sonra göstericiler dağılmak durumunda kaldı.
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