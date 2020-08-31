Muş'ta kaya mezralarında yaşayan yarasalar koruma altında
Urartulara ait 3 bin yıllık kaya mezarında yaşamlarını devam ettiren yarasalardan alınan örneklerle koronavirüs gibi hastalıklara yönelik çalışma yapılacak.
|31 Ağustos 2020 09:14
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Hitit Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi ve Ömer Halis Demir Üniversitesi'nde görevli bilim insanları tarafından Murat Nehri üzerine inşa edilen Alparslan 2 Barajı'nda su tutulmasıyla birlikte oluşan adacıklarda mahsur kalan yaban hayvanlarının tahliyesine ve koruma altına alınmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
Alpaslan 1 ve 2 barajlarında su tutulmaya başlanmasıyla birlikte Urartulara ait olan 3 bin yıllık kaya mezarı, baraj gölünde oluşan ada içerisinde kalacak.
HASTALIKLARLA İLGİLİ ÇALIŞMA
Kaya mezarında yaşamlarını sürdüren yarasalar koruma altına alınırken, proje kapsamında yarasalardan alınan örnekler üzerinde koronavirüs gibi yarasaların taşıyıcı olduğu hastalıklarla ilgili çalışma yapılacak.
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