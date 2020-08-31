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26 Türk vatandaşı iki balıkçı teknesiyle Yunanistan'ın Sakız Adası'na kaçtı

26 Türk vatandaşı iki balıkçı teknesiyle Yunanistan'ın Sakız Adası'na kaçtı: Siyasi iltica talebinde bulundular
 31 Ağustos 2020 09:22
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26 Türk vatandaşı iki balıkçı teknesiyle Yunanistan'ın Sakız Adası'na kaçtı

Yunanistan Sahil Güvenliği, Pazar günü yaptığı açıklamada 26 Türk sığınmacıyı taşıyan iki balıkçı teknesinin Sakız Adası'na ulaştığını duyurdu.

Aralarında çocukların da bulunduğu sığınmacı grubunun, Cumartesi günü kıyıya yaklaşırken Yunan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldığı belirtildi.

Yerel haber sitesi politischios.gr'nin haberine göre Türk vatandaşları 'Türkiye'de zulüm gördüklerini' söyleyerek Yunanistan'a siyasi iltica talebinde bulundu.

Balıkçı teknesindeki iki yolcunun adaya yaklaşırken kurtarma operasyonu düzenlenmesi için teknede iki delik açtığı ve bu iki kişinin daha sonra gözaltına alındığı bildirildi.

AFP'nin haberine göre grup koronavirüs testinden geçtikten sonra Lefkonia'daki karantina merkezine götürüldü.

Üç hafta önce 23 Türk vatandaşı sığınmacıyı taşıyan bir tekne daha Sakız Adası'na ulaşmıştı.

15 Temmuz darbe girişiminden sonra çoğu kamu çalışanı ve askeri personel olan çok sayıda Türk vatandaşı Yunan Adaları'na kaçmış veya ülkeye karadan, Meriç Nehri'nden yasa dışı yollarla girmişti. Türk ve Yunan basınındaki haberlerde, Yunanistan'a kaçanların arasında FETÖ mensuplarının bulunduğu belirtilmişti.
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