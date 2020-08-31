Kamu hastaneleri için Asya Yatırım Bankası'ndan 70 milyon euro kredi alındı
Türkiye, kamu hastanelerini güçlendirmek için Asya Yatırım Bankası'ndan 70 milyon euro kredi aldı
|31 Ağustos 2020 09:24
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Asya Altyapı Yatırım Bankası (AIIB) kamu hastanelerinin Kovid-19 salgınına karşı güçlendirilmesi için Türkiye'ye 70 milyon euro kredi verilmesini onayladı.
Asya Altyapı Yatırım Bankası (AIIB) tarafından yapılan açıklamada, Türkiye'de kamu hastanelerinin koronavirüs salgınına karşı güçlendirilmesi için 70 milyon euro'luk kredi verileceği belirtildi.
K kredi, daha önce Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'ndan (EBRD) da finansman alan, İstanbul ve ülkenin geri kalanındaki pandemi hastanelerine tıbbi ekipman alımı projesi için kullanılacak.
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