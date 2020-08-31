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Güne başlarken döviz fiyatları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları
 31 Ağustos 2020 09:40
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Güne başlarken döviz fiyatları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL ALIŞ SATIŞ
ABD Doları 7,3390 7,3400
Avro 8,7320 8,7330
Sterlin 9,7560 9,8050
ANKARA
ABD Doları 7,3050 7,3850
Avro 8,6920 8,7720
Sterlin 9,6950 9,9050
Anadolu Ajansı
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