İlçe Milli Eğitim Müdürü kazada hayatını kaybetti
Şırnak'ın Silopi ilçesi Milli Eğitim Müdürü Sait Uysal (42), trafik kazasında yaşamını yitirdi.
|31 Ağustos 2020 09:41
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Şırnak'ın Silopi ilçesi Milli Eğitim Müdürü Sait Uysal (42), trafik kazasında yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, önceki gün Cizre-Nusaybin kara yolunda meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanarak Batman'daki özel bir hastanede tedavi altına alınan Uysal, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Uysal'ın cenazesi, Silopi Yeşiltepe Mezarlığında toprağa verildi.
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