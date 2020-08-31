1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten sevkiyat yapan Yunanistan'a tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Yunanistan'ın Meis Adası'nı silahlandırma girişimi yeni bir korsanlık örneğidir"- "Yunanistan her adımına verecek güçlü bir cevabımız olduğunu öğrenecektir
 31 Ağustos 2020 09:59
Yazdır
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten sevkiyat yapan Yunanistan'a tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Yunanistan'ın Meis Adası'nı silahlandırma girişimi yeni bir korsanlık örneğidir." ifadesini kullandı.

Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Yunanistan'ın, Meis Adası'na askeri sevkiyat yapmasına tepki gösterdi.

"Yunanistan'ın Meis Adası'nı silahlandırma girişimi yeni bir korsanlık örneğidir." değerlendirmesinde bulunan Çelik, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin kıyılarına silah doğrultmak akılsızlıktır. Yunanistan hukuka aykırı bu adımları atarak Ege'de ve Akdeniz'de korsan politikaların temsilcisi olmuştur. Hukuk temelinde diplomasi yoluyla sorunları çözmek yerine, korsan anlaşmalarla diplomasiye sabotaj düzenleyen Yunanistan'dır. Yunanistan'ın bu adımlarının neticesi ağır başarısızlık olacaktır. Yunanistan hukuk yoluyla sorunları çözmek istiyorsa Türkiye en güvenilir muhataptır. Türkiye ile konuşmak yerine Fransa ile tatbikat yapmayı tercih ediyorsa bunun ne kadar yanlış olduğunu görecektir. Yunanistan her adımına verecek güçlü bir cevabımız olduğunu öğrenecektir."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Belediye yasasında uzlaşma arayışları
31 Ağustos 2020 07:50		 Erdoğan, zararı yerinde inceleyecek
31 Ağustos 2020 07:00
Sakarya gazı dengeleri değiştirecek
31 Ağustos 2020 06:10		 Türkiye'den Norveç'te Kur'an-ı Kerim'e yönelik saygısızlığa kınama
31 Ağustos 2020 00:55
31 Ağustos 2020'den önemli gündem başlıkları
31 Ağustos 2020 00:01		 Türkiye'den Macron'a Doğu Akdeniz'de 'kırmızı çizgi' tepkisi
30 Ağustos 2020 22:45
Yunanistan'ın Meis Adası'na askeri sevkiyatına tepki
30 Ağustos 2020 22:15		 Bakan Gül'den Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılara tepki
30 Ağustos 2020 21:43
Bakan Pakdemirli, selzede kadının zararını karşılayacak
30 Ağustos 2020 19:54		 Yeni vaka sayısı 1500'ün altına indi ama hayatını kaybeden sayısı artmaya devam ediyor
30 Ağustos 2020 19:08
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:09 - Valilikten 'CHP milletvekiline polisin tekme attığı' açıklaması10:08 - 'Kısa çalışma ödeneğinin Cumhurbaşkanımızın kararıyla 2 ay süreyle uzatıldı'10:07 - Mühendis, GYS ile şube müdürü olursa emekli maaşı düşer mi?10:07 - Kütahya'da bir kadın, eski komşusu tarafından öldürüldü10:03 - İkinci çeyrekte büyüme rakamları açıklandı10:02 - Borsa haftaya yükselişle başladı
10:00 - Edirneli Yunus, yeni eğitim-öğretim yılı açılışına 'uzaktan' katıldı09:59 - AK Parti Sözcüsü Çelik'ten sevkiyat yapan Yunanistan'a tepki09:42 - Tokat'ta otomobille tırın çarpıştığı kazada ölenlerin sayısı 5'e yükseldi09:41 - İlçe Milli Eğitim Müdürü kazada hayatını kaybetti09:40 - Güne başlarken döviz fiyatları09:38 - Ankara'da orman yangını halen kontrol altına alınamadı
09:24 - Kamu hastaneleri için Asya Yatırım Bankası'ndan 70 milyon euro kredi alındı09:22 - 26 Türk vatandaşı iki balıkçı teknesiyle Yunanistan'ın Sakız Adası'na kaçtı09:14 - Muş'ta kaya mezralarında yaşayan yarasalar koruma altında09:09 - Yeni eğitim-öğretim yılı uzaktan eğitimle başladı09:06 - 3.4 milyon öğrenci için KDV indi
09:05 - 'Projeye başladık, bir yılda yepyeni bir Dereli kuracağız'
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Bir tıp fakültesi ve 1 enstitü kuruldu
COVID-19 tanısı veya belirtisi gösteren öğrenci sınava alınmayacak ve sınavda öğretmene görev verilmeyecek
Baba oğul tartıştı, yarım saat arayla intihar ettiler
Bakan Selçuk, EBA canlı ders programını paylaştı
'Edirne'den Şanlıurfa'ya kesintisiz yol'
İlçe Milli Eğitim Müdürü kazada hayatını kaybetti
Özel örnekler üzerinden kamu kurumlarında yaşanan etik ihlalleri
Kısa çalışma ödeneği 2 ay daha uzatıldı
Memurların, lig maçlarında antrenörlük yapması mümkün mü?
İşte tüm MEB genel müdürlüklerinin uzaktan eğitim çalışma planları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
emine erdoğan'ın aşure günü paylaşımı 2
anıtkabir'de erdoğan sloganı atılması 2
masterchef 2
the wire 1
duran yılmaz 1
Senden tam tecavüzcü olur 1
sinir eden reklamlar 1
giuliano de paula 1
somer sivrioğlu 1
özel iletişim vergisi 1
SON İLANLAR
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 120 İşçi Alacak
Süleyman Demirel Üniversitesi sözleşmeli 5 personel alacak
Adli Tıp Kurumu 60 personel alacak
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Gümüşhane Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İskenderun Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Zonguldak Nebioğlu Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Elektrik Teknisyeni Alacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam