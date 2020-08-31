Edirneli Yunus, yeni eğitim-öğretim yılı açılışına 'uzaktan' katıldı
|31 Ağustos 2020 10:00
|Yazdır
Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uzaktan yürütülecek yeni eğitim öğretim döneminde ders başı, sabah 09.00'da okullarda İstiklal Marşı okunması ve ders zilinin çalınmasıyla yapıldı.
Edirne'de de Alper Yazoğlu Ortaokulu'nda, öğretmenler ve ders kitaplarını almak için okula gelen bazı veliler İstiklal Marşı'nı okudu.
Okulun giriş kapısına gelen Yunus Memişoğlu, bir süre öğrenim gördüğü okula uzaktan baktıktan sonra, okunan marşa eşlik etti.
Memişoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzun süre okuldan ayrı kaldığını ve okulunu çok özlediğini belirtti.
Okula başlamaya hazır olduğunu belirten Memişoğlu, "Okulumu ve arkadaşlarımı çok özledim. Artık okulların açılmasını istiyorum" dedi.
- Kırklareli
Kırklareli'nde Kovid-19 salgını nedeniyle uzaktan yürütülecek yeni eğitim öğretim döneminde ders başı, sabah 09.00'da okullarda İstiklal Marşı okunması ve ders zilinin çalınmasıyla yapıldı.
Kırklareli Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kalkan, 2020-2021 eğitim, öğretim yılının hayırlara vesile olmasını diledi.
Kovid-19 tedbirleri kapsamında okulların bu yıl öğrencisiz açıldığını hatırlatan Kalkan, "2020-2021 eğitim öğretim yılına başlamış bulunuyoruz. Hayırlı ve uğurlu olsun." dedi.
-Tekirdağ
Tekirdağ'da da Süleymanpaşa İlkokulunda öğretmenler sosyal mesafe kurallarına uyarak saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı'nı okudu.
Okul Müdürü Abdurrahman Metinoğlu ilk ders zilini çaldı.
Metinoğlu, yaptığı konuşmada, bu yılki eğitim öğretim yılı dünyanın başına musallat olan koronavirüs salgını nedeniyle uzaktan eğitim yoluyla başladığını hatırlattı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Uçak'ta bir kişide Korona çıkınca 13 kişi karantinaya alındı
31 Ağustos 2020 11:03
|Kovid-19'dan korunmak için çekme karavanı gelin arabası yaptılar
31 Ağustos 2020 10:54
|Binali Yıldırım Erzincan'da rafting yaptı
31 Ağustos 2020 10:23
|İlçe Milli Eğitim Müdürü kazada hayatını kaybetti
31 Ağustos 2020 09:41
|Kimine göre virüs yok, kimine göre hava sıcak
31 Ağustos 2020 07:57
|Özel örnekler üzerinden kamu kurumlarında yaşanan etik ihlalleri
31 Ağustos 2020 07:15
|Hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde - Haritalı
31 Ağustos 2020 06:30
|Marmaris'te yüzgecine misina dolanan caretta caretta kurtarıldı
31 Ağustos 2020 00:23
|Antalya'nın ünlü Konyaaltı sahilinde teknelerle ışık gösterisi ilgi gördü
31 Ağustos 2020 00:22
|Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
30 Ağustos 2020 23:54