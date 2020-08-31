Edirneli Yunus, yeni eğitim-öğretim yılı açılışına 'uzaktan' katıldı

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uzaktan yürütülecek yeni eğitim öğretim döneminde ders başı, sabah 09.00'da okullarda İstiklal Marşı okunması ve ders zilinin çalınmasıyla yapıldı.

Edirne'de de Alper Yazoğlu Ortaokulu'nda, öğretmenler ve ders kitaplarını almak için okula gelen bazı veliler İstiklal Marşı'nı okudu.

Okulun giriş kapısına gelen Yunus Memişoğlu, bir süre öğrenim gördüğü okula uzaktan baktıktan sonra, okunan marşa eşlik etti.

Memişoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzun süre okuldan ayrı kaldığını ve okulunu çok özlediğini belirtti.

Okula başlamaya hazır olduğunu belirten Memişoğlu, "Okulumu ve arkadaşlarımı çok özledim. Artık okulların açılmasını istiyorum" dedi.

- Kırklareli

Kırklareli'nde Kovid-19 salgını nedeniyle uzaktan yürütülecek yeni eğitim öğretim döneminde ders başı, sabah 09.00'da okullarda İstiklal Marşı okunması ve ders zilinin çalınmasıyla yapıldı.

Kırklareli Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kalkan, 2020-2021 eğitim, öğretim yılının hayırlara vesile olmasını diledi.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında okulların bu yıl öğrencisiz açıldığını hatırlatan Kalkan, "2020-2021 eğitim öğretim yılına başlamış bulunuyoruz. Hayırlı ve uğurlu olsun." dedi.

-Tekirdağ

Tekirdağ'da da Süleymanpaşa İlkokulunda öğretmenler sosyal mesafe kurallarına uyarak saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı'nı okudu.

Okul Müdürü Abdurrahman Metinoğlu ilk ders zilini çaldı.

Metinoğlu, yaptığı konuşmada, bu yılki eğitim öğretim yılı dünyanın başına musallat olan koronavirüs salgını nedeniyle uzaktan eğitim yoluyla başladığını hatırlattı.