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'Kısa çalışma ödeneğinin Cumhurbaşkanımızın kararıyla 2 ay süreyle uzatıldı'

Bakan Selçuk: "Kısa çalışma ödeneğinin süresi, mevcut yararlanan kişiler için Cumhurbaşkanımızın kararıyla 2 ay süreyle uzatıldı"
 31 Ağustos 2020 10:08
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'Kısa çalışma ödeneğinin Cumhurbaşkanımızın kararıyla 2 ay süreyle uzatıldı'

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Covid-19 pandemi sürecinden etkilenen işyerlerinden 30/6/2020 tarihine kadar kısa çalışma başvurusunda bulunmuş ve bu uygulamadan yararlanmış olan işyerlerinde kısa çalışma süresinin Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle 2 ay süreyle uzatıldığını bildirdi. Bakan Selçuk, normal faaliyetine başladığı için uzatmadan faydalanmak istemeyen veya daha önce uygulanan çalışılmayan süreleri azaltmak isteyen işverenlerin bu durumu İŞKUR İl Müdürlükleri ile Hizmet Merkezlerine bildirmeleri gerektiğini ifade etti.

Koronavirüs sebebiyle kısa çalışma uygulamasının ilk başladığı tarihten itibaren 3 milyon 576 bin 805 kişinin kısa çalışma ödeneğinden yararlandığını belirten Selçuk, "Temmuz ayında 1 milyon 595 bin 467 kişi ödenekten yararlanmaya devam etti. 1 milyon 981 bin 338 çalışan için işverenler normalleşme süreciyle birlikte kısa çalışma talebinde bulunmadı" dedi.

Normalleşme desteğine ilişkin de açıklamalarda bulunan Bakan Selçuk, "Normal çalışma saatlerine geçen işyerlerimiz için 'Normalleşme Desteği' adı altında desteklerimizi sürdüreceğiz. Normal çalışma saatine geçen işyerlerimiz de bu desteğimizden yararlanabilecek. Böylece istihdamı korumaya devam edeceğiz" dedi.

Korona virüs gerekçesiyle yapılan kısa çalışma başvurularında ödemelerin, uygunluk tespiti sonucu beklenmeden yapılması yönünde yapılan yasal düzenlemeyi hatırlatan Selçuk "Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İş Müfettişlerince 23.03.2020 tarihinden itibaren kısa çalışma ödeneği talebinde bulunan işyerlerinin uygunluk tespiti incelemeleri ile beraber, bu işyerlerinde uygunluk tespitine aykırı uygulama olup olmadığına ilişkin teftişlere de 712 iş müfettişi ile aralıksız olarak devam edilmektedir" dedi.
İhlas Haber Ajansı
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