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KPSS 2020/10 tercih kılavuzu yayımlandı

ÖSYM KPSS 2020/10 tercih kılavuzunu yayımladı. Yayımlanan kılavuz ile Tarım ve Orman Bakanlığı'na toplamda 53 personel alınacak
 31 Ağustos 2020 10:27
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KPSS 2020/10 tercih kılavuzu yayımlandı

ÖSYM KPSS 2020/10 tercih kılavuzunu yayımladı. Yayımlanan kılavuz ile Tarım ve Orman Bakanlığı'na toplamda 53 personel alınacak.

KPSS-2020/10 Tarım ve Orman Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınması

Tarım ve Orman Bakanlığı sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, Tarım ve Orman Bakanlığı KPSS-2020/10 Tercih Kılavuzuna saat 10.00'dan itibaren aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir.

Adaylar tercihlerini, 31 Ağustos - 03 Eylül 2020 tarihleri arasında yapabileceklerdir. Tercih işlemleri, 03 Eylül 2020 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

Tercih işlemleri, Ek'te yer alan KPSS-2020/10 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

Genel Bilgiler

TABLO 1 - 657 SAYILI KANUNUNUN 4/B MADDESİNE GÖRE ATAMA YAPILACAK SÖZLEŞMELİ PERSONEL POZİSYONLARI (ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI İÇİN)

TABLO 2 - 657 SAYILI KANUNUNUN 4/B MADDESİNE GÖRE ATAMA YAPILACAK SÖZLEŞMELİ PERSONEL POZİSYONLARI (ÖNLİSANS MEZUNLARI İÇİN)

TABLO 3 - 657 SAYILI KANUNUNUN 4/B MADDESİNE GÖRE ATAMA YAPILACAK SÖZLEŞMELİ PERSONEL POZİSYONLARI (LİSANS MEZUNLARI İÇİN)

Sözleşmeli Personel Pozisyonları İçin Aranan Nitelikler (Ortaöğretim)

Sözleşmeli Personel Pozisyonları İçin Aranan Nitelikler (Ön Lisans)

Sözleşmeli Personel Pozisyonları İçin Aranan Nitelikler (Lisans)

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Memurlar.Net
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