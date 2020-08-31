Sözleşmeli öğretmen atama robotu yayında
Milli Eğitim Bakanlığı, Ağustos 2020 döneminde toplamda 19 bin 910 bin sözleşmeli öğretmen alacak
|31 Ağustos 2020 10:19
|Yazdır
Milli Eğitim Bakanlığı, Ağustos 2020 döneminde toplamda 19 bin 910 bin sözleşmeli öğretmen alacak.
Bakanlık, Ağustos 2020 dönemi sözleşmeli öğretmen ataması için kontenjanları 28 Ağustos'ta açıklamıştı.
Tercihler de 28 Ağustos'ta başlamıştı. Bugün saat 23,59 itibariyle de sona erecek.
Memurlar.net olarak adaylara özel sözleşmeli öğretmen atama robotu hazırladık.
Sözleşmeli öğretmen atama robotu için TIKLAYINIZ
5 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|KPSS 2020/10 tercih kılavuzu yayımlandı
31 Ağustos 2020 10:27
|Sözleşmeli öğretmen tercihlerinde kontenjanlar açıklandı
30 Ağustos 2020 00:10
|KPSS'de pozitif ve karantinada olanlar için ne yapılacak?
28 Ağustos 2020 10:05
|KPSS sınav giriş belgesi yayımlandı
27 Ağustos 2020 15:00
|KPSS sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanacak?
27 Ağustos 2020 10:12
|2020/1 KPSS tercihlerinde herkes evrak istedi SGK hariç
26 Ağustos 2020 08:42
|KPSS önlisans başvuru kılavuzu yayımlandı
21 Ağustos 2020 10:03
|400 çarşı ve mahalle bekçisi alınacak
21 Ağustos 2020 09:22
|Tapu, KPSS ile yerleşen adaylardan istenecek belgeleri açıkladı
20 Ağustos 2020 11:26
|Diyanet, 5 bin personel alacak
19 Ağustos 2020 13:20