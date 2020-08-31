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Sözleşmeli öğretmen atama robotu yayında

Milli Eğitim Bakanlığı, Ağustos 2020 döneminde toplamda 19 bin 910 bin sözleşmeli öğretmen alacak
 31 Ağustos 2020 10:19
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Sözleşmeli öğretmen atama robotu yayında

Milli Eğitim Bakanlığı, Ağustos 2020 döneminde toplamda 19 bin 910 bin sözleşmeli öğretmen alacak.

Bakanlık, Ağustos 2020 dönemi sözleşmeli öğretmen ataması için kontenjanları 28 Ağustos'ta açıklamıştı.

Tercihler de 28 Ağustos'ta başlamıştı. Bugün saat 23,59 itibariyle de sona erecek.

Memurlar.net olarak adaylara özel sözleşmeli öğretmen atama robotu hazırladık.

Sözleşmeli öğretmen atama robotu için TIKLAYINIZ
Memurlar.Net
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