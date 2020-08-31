ABD'de Yüksek Lisans ve doktora için izlenecek yol

ABD'de eğitim gören Ferhat Zebun, sosyal medya hesabından ABD'de Yüksek Lisans ve Doktora yapmak isteyenler için bazı mesajlar paylaştı. Zabun, ABD'de Yüksek Lisans'ın ücretli olduğunu doktoranın da ise ücretsiz okunabileceğini söyledi.

İşte Zebun'un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar

ABD'de doktora ya da YL yapmak isteyenler için başvuru süreçleri başlıyor. Bununla alakalı çok fazla DM alıyorum. Hepsine tek tek ayrıntılı bir şekilde cevap vermek çok zor olduğu için bir tweet serisinde süreci ayrıntılı bir şekilde anlatacağım.

Siyaset Bilimi özelinde anlatacağım ama zannediyorum ki diğer sosyal bilimler alanları için de büyük oranda geçerlidir anlatacağım şeyler.

Öncelikle şunu belirteyim ABD'de yüksek lisans genelde ücretli oluyor ve burs bulmak çok zor. Ama doktora genelde ücretsiz oluyor. Kabul aldığınız okullara ücret ödemiyorsunuz ve size araştırma ya da öğretimle alakalı iş veriyorlar ve ücret ödüyorlar.



Genel anlamda başvuru sürecinin iki kısmı bulunuyor. Başvuracağınız okulları seçmek ve başvuru esnasında göndereceğiniz belgeleri hazırlamak. Okuldan okula değişmekle beraber genel olarak okullar GRE, TOEFL, referans mektubu, niyet mektubu, transkript, yazı örneği isterler

Başvuracağınız okulu seçme kısmıyla başlayalım. Burada birçok faktör önemli ama bence odaklanılması gereken iki önemli husus var: Okulun/departmanın başarısı ve çalışmak istediğiniz konuyu çalışabileceğiniz kişilerin olup olmaması.

Departman sıralamalarını gösteren birçok liste olmakla birlikte ABD için en güvenilirlerden birisi USNews üniversite sıralamaları. Linkten siyaset biliminde iyi olan üniversitelerin listesine ulaşabilirsiniz.

Bu liste üzerinden bölümlerin websitesine girip hocaların listesine bakabilir ve çalışma alanlarını görebilirsiniz. Bu noktada gözünüze kestirdiğiniz hocalar olursa bilgi almak için en iyi yol kendilerine kısa bir email atarak fikirlerini sormak.

Türkiye'de 'ben emaillere cevap vermiyorum ya vaktim yok' diye artistlik yapmak hocalar arasında genel kural olsa da ABD'de hocalar genelde emaillere cevap veriyorlar.

Sonraki aşama okulları seçmek. Burada Harvard, Princeton, Yale gibi okullara yüklenmemek lazım. Unutmayın ki bu okullara dünyanın her yerinden çok iyi adaylar başvuruyor. Bu süreçte izlenecek mantıklı bir yol okulları liste üzerinde farklı sıralamalardan seçmek olabilir.

Mesela 12 okula başvuracaksınız. 1-10 arasından 1 okul, 11-20 arasından 2 okul, 21-30 arasından 2 okul, 31-40 arasından 2 okul, 41-50 arasından 2 okul, 51-60 arasından 2 okul, 60-70 arasından 1 okul şeklinde başvurursanız kabul alma şansınız artabilir.

Bu noktada başvurulacak okulları seçerken bir yandan da belgeleri hazırlamanız gerekiyor tabi: GRE, TOEFL, referans mektubu, niyet mektubu, transkript ve yazı örneği.

Bu belgeleri bir bütün olarak görmek gerekiyor. Atıyorum lisans not ortalamanız düşük olabilir ama GRE notunuz çok iyidir ya da niyet mektubunuz çok iyidir. Bu yolla başvurunuzun kötü olan kısımlarını telafi edebilirsiniz.

Genel anlamda konuşursak burada en önemli belgeler niyet mektubu ve referans mektubu. Referans mektubunu kopyala yapıştır herkese aynı mektubu veren birisinden değil de size özel noktalardan da bahsedebilecek bir hocadan almak bir avantaj olabilir.

Niyet mektubunu yazmanın birçok yolu var ama genel anlamda bahsetmeniz gereken belli noktalar var. Öncelikle kendinizi ve ilgi alanlarınızı anlatarak başlayabilirsiniz. Sonra akademik geçmişinizi ve başarılarınızı. Buraya akademi dışı ilgi alanlarınızı da ekleyebilirsiniz

Sonra şu anda çalıştığınız alanı ve kabul almanız durumunda yapmak istediğiniz şeyleri anlatabilirsiniz. Burada güzel ve yaratıcı bir konu, araştırma sorusu ve yöntemden bahsetmek iyi olabilir.

Sonrasında ise neden o okulda çalışmak istediğinizi ve kimle çalışmak istediğinizi söyleyip biraz okulu överek mektubu bitirebilirsiniz. Berkeley'nin bununla alakalı bir web sayfası mevcut. Göz atabilirsiniz.

GRE başvurunun önemli bir kısmı çünkü tüm adayları tek bir sınav üzerinden ve objektif bir şekilde ölçtükleri tek kısım burası. Çalışma konunuza ve başvurduğunuz okulun yönelimlerine bağlı olarak buradaki puanlar önemli.

GRE 3 kısımdan oluşuyor. Sayısal, sözel, essay. Sayısal ve sözel kısımlar için puan aralığı 130 ile 170 arası. Essay kısmı için ise 0 ile 6 arası. Uluslararası öğrenciler en çok sözel kısımda zorlanıyor çünkü sınavın bu kısmı ana dili İngilizce olanlar için bile çok zor.

Başvurduğunuz okuldaki hocalar kantitatif üretime odaklanmışsa ve çalışacağınız konu kantitatif bir konuysa sizden sayısal kısımda daha iyi yapmanızı bekliyorlar. Bu sınavda puanlardan ziyade yüzdelik diliminiz çok önemli.

TOEFL'u sadece İngilizcenizi ölçmek için istiyorlar. Genelde 80, 90 ya da 100 gibi sınırlar koyuyorlar. Bu sınırları geçmeniz yeterli ama ne kadar yüksek o kadar iyi tabi. Mesela GRE sözel kısımdan düşük almış olabilirsiniz yüksek bir TOEFL puanı bunu telafi edebilir.

Yazı örneği ise her okulun istediği bir şey değil. Anladığım kadarıyla bu 6 kriter içinde nispeten daha az öneme sahip ve belli adaylar arasında kaldıkları zaman, gönderdiğiniz ve sizin yazmış olduğunuz yazı örneği üzerinden kabulleri değerlendiriyorlar.

Burada İngilizce olarak düzgün yazılmış, araştırma sorusu, metot ve argümanı açıkça belirtilmiş ve okunması kolay bir yazı göndermek şansınızı artırabilir. Son olarak transkript var ama burada zaten elinizdekini göndermek dışında değiştirebileceğiniz bir şey yok zaten.

Kafanızda süreçle alakalı sorular olursa buraya yazın ya da DM atın. Çok fazla benzer sorular gelirse o konuyla alakalı başka bir tweet serisi de hazırlayabilirim.