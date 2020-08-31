Uçak'ta bir kişide Korona çıkınca 13 kişi karantinaya alındı
İstanbul'dan Denizli'ye uçakla gelen 1 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastası olduğunun tespiti üzerine, hastanın da arasında bulunduğu 13 yolcu karantinaya alındı.
|31 Ağustos 2020 11:03
|Yazdır
Koronavirüs testi pozitif çıkan Türk asıllı Almanya vatandaşı kadının, İstanbul'dan uçakla kente geldiği ihbarı üzerine, sağlık ekipleri harekete geçti.
Perona yanaşan uçağa gerekli tedbirleri alarak giren ekipler, Alman vatandaşı kadını izole ederek hastaneye götürdü.
Kadının uçakta yakın temas ettiği belirtilen 12 kişi de evlerinde karantinaya alındı.
Öte yandan yurt dışından gelince yaptırdığı koronavirüs testi pozitif çıkan kadının, yakınlarının uyarısına rağmen uçağa bindiği öğrenildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Kovid-19'dan korunmak için çekme karavanı gelin arabası yaptılar
31 Ağustos 2020 10:54
|Binali Yıldırım Erzincan'da rafting yaptı
31 Ağustos 2020 10:23
|Edirneli Yunus, yeni eğitim-öğretim yılı açılışına 'uzaktan' katıldı
31 Ağustos 2020 10:00
|İlçe Milli Eğitim Müdürü kazada hayatını kaybetti
31 Ağustos 2020 09:41
|Kimine göre virüs yok, kimine göre hava sıcak
31 Ağustos 2020 07:57
|Özel örnekler üzerinden kamu kurumlarında yaşanan etik ihlalleri
31 Ağustos 2020 07:15
|Hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde - Haritalı
31 Ağustos 2020 06:30
|Marmaris'te yüzgecine misina dolanan caretta caretta kurtarıldı
31 Ağustos 2020 00:23
|Antalya'nın ünlü Konyaaltı sahilinde teknelerle ışık gösterisi ilgi gördü
31 Ağustos 2020 00:22
|Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
30 Ağustos 2020 23:54