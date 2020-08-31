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'GSYİH oranımız dünya ülkelerine kıyasla iyi sonuç verdi'

Albayrak: Kötümser tabloların aksine GSYİH oranımız dünya ülkelerine kıyasla iyi sonuç verdi. Ekonominin temelleri sağlam, dinamikleri kuvvetli.
 31 Ağustos 2020 11:09
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'GSYİH oranımız dünya ülkelerine kıyasla iyi sonuç verdi'

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ikinci çeyrek büyüme rakamlarını değerlendirdi.

Twitter hesabından açıklama yapan Albayrak şunları kaydetti:

"Dünya ekonomilerini durma noktasına getiren yüzyılın felaketi pandeminin etkilerini 2. çeyrekte hissedeceğimizi biliyorduk.

Kötümser tabloların aksine GSYİH oranımız dünya ülkelerine kıyasla iyi bir sonuç verdi. Türkiye ekonomisinin temelleri sağlam, dinamikleri kuvvetli.

"EKONOMİDE 'V' ÇIKIŞI GÖRECEĞİZ"

Milli ekonomi hedefleri, istihdama dayalı üretim, vatandaşının yanında olan bir ekonomi modeliyle yılı pozitif ayrışarak kapatacağız inşaallah.

2021'e pandeminin izlerini silerek girmekte kararlıyız. İnşaallah 'V' çıkışı GSYİH verilerinde de göreceğiz."

Ekonomi salgının etkisiyle ikinci çeyrekte yüzde 9,9 daralma kaydetti.
Anadolu Ajansı
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