'GSYİH oranımız dünya ülkelerine kıyasla iyi sonuç verdi'
|31 Ağustos 2020 11:09
|Yazdır
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ikinci çeyrek büyüme rakamlarını değerlendirdi.
Twitter hesabından açıklama yapan Albayrak şunları kaydetti:
"Dünya ekonomilerini durma noktasına getiren yüzyılın felaketi pandeminin etkilerini 2. çeyrekte hissedeceğimizi biliyorduk.
Kötümser tabloların aksine GSYİH oranımız dünya ülkelerine kıyasla iyi bir sonuç verdi. Türkiye ekonomisinin temelleri sağlam, dinamikleri kuvvetli.
"EKONOMİDE 'V' ÇIKIŞI GÖRECEĞİZ"
Milli ekonomi hedefleri, istihdama dayalı üretim, vatandaşının yanında olan bir ekonomi modeliyle yılı pozitif ayrışarak kapatacağız inşaallah.
2021'e pandeminin izlerini silerek girmekte kararlıyız. İnşaallah 'V' çıkışı GSYİH verilerinde de göreceğiz."
Ekonomi salgının etkisiyle ikinci çeyrekte yüzde 9,9 daralma kaydetti.
Milli ekonomi hedefleri,Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) August 31, 2020
İstihdama dayalı üretim,
Vatandaşının yanında olan bir ekonomi modeliyle yılı pozitif ayrışarak kapatacağız inşaallah.
2021'e pandeminin izlerini silerek girmekte kararlıyız.
İnşaallah 'V' çıkışı GSYİH verilerinde de göreceğiz.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Gün ortası döviz fiyatları
31 Ağustos 2020 12:15
|Türkiye uzayın kapısını böyle açtı
31 Ağustos 2020 11:05
|İkinci çeyrekte büyüme rakamları açıklandı
31 Ağustos 2020 10:03
|'Projeye başladık, bir yılda yepyeni bir Dereli kuracağız'
31 Ağustos 2020 09:05
|Otomotiv sektörü temsilcilerinden ÖTV açıklaması
30 Ağustos 2020 19:40
|Türkiye savunmada iki yeni tesis kazandı
30 Ağustos 2020 18:31
|Cari açığa teknoloji freni
30 Ağustos 2020 16:43
|İstihdamda en büyük pay hizmet sektörünün
29 Ağustos 2020 22:49
|Dev projede önemli gelişme! Eylül ayında başlanacak
29 Ağustos 2020 22:07
|Malatya'dan 115 ülkeye kuru kayısı ihracatı gerçekleştirildi
29 Ağustos 2020 21:45