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KPSS'de, testi pozitif çıkmış olanlar yedek salonda sınava alınacak

Memurlar.net olarak edindiğimiz bilgiye göre, ÖSYM Covid-19 durumları için bir dizi tedbir aldı
 31 Ağustos 2020 11:14
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KPSS'de, testi pozitif çıkmış olanlar yedek salonda sınava alınacak

ÖSYM, 6 Eylül'de YKS'den sonra en fazla katılımın sağlandığı KPSS Genel Kültür Genel Yetenek ve Eğitim Bilimleri oturumlarını yapacak.

Adayların, Covid-19'dan dolayı endişeli olduğunu memurlar.net olarak gündeme getirmiştik. Adaylar ÖSYM'den KPSS için alınan tedbrileri açıklamasını istemişti.

Memurlar.net olarak edindiğimiz bilgiye göre, ÖSYM Covid-19 durumları için bir dizi tedbir aldı.

İşte alınan tedbirler

* Sınav salonlarına alınmadan önce, adaylar ve sınav görevlilerine dezenfektan, maske ve eldiven verilecek.

* Sınav salonlarında 2 yedek salon bulundurulacak. Covid-19 durumu pozitif olanlar 1. yedek salonma, Temaslı olanlar ise 2. yedek salona alınacak.

* Covid-19 durumu olanlar tespit ediliyor fakat adayların da önceden sınav koordinasyon merkezlerini arayıp durumu bildirmeleri daha sağlıklı olacağı belirtildi.
Memurlar.Net
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