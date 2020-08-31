Bakan Kurum sel sularında bisikleti kaybolan çocuğun yüzünü güldürdü
|31 Ağustos 2020 11:22
|Yazdır
- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Dereli ilçesindeki selde bisikleti kaybolan çocuğu yeni bir bisikletle sevindirdi.
Giresun'da, 22 Ağustos'ta aşırı yağışlar sonucu yaşanan sel ve heyelanlardan en fazla etkilenen ilçelerden birisi Dereli ilçesi oldu.
İlçede ailesiyle birlikte ikamet eden 12 yaşındaki Efe Göl'ün bisikleti, sel sırasında evinin giriş kısmında suya kapılarak kayboldu. Bisikletinin kaybolmasına üzülen çocuk, ilçede incelemelerini sürdüren Bakan Kurum'a durumu anlattı.
Bunun üzerine Kurum, aldıkları bisikleti teslim etmek için ilçe merkezinde Efe ile yeniden bir araya geldi. Hediye edilen bisiklet karşısında çok mutlu olan Efe, Bakan Kurum'a teşekkür etti.
Efe, daha sonra cadde güzergahında bisikletiyle tur atarak, hediyesinin sevincini yaşadı.
Çocuğun babası Bilal Göl, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oğlunun, sel dolayısıyla kaybolan bisikleti nedeniyle bir haftadır ağladığını söyledi.
Yeni bisiklet alamadığını ve daha sonra alabileceğini oğluna ilettiğini belirten Göl, "Ben de diyaliz hastasıyım. 'Oğlum sonra alırız.' demiştim. İmkanlar el vermiyordu. Efe, 'Bugün bir bakan geldiğini gördüm, ona söyleyeceğim.' dedi. Kendisinin bileceğini söyledim. Daha sonra söyledi." ifadelerini kullandı.
Bakan Murat Kurum'un, Efe'ye bisiklet hediye ettiğini anlatan Göl, "Bakana da çok teşekkür ettik. Allah razı olsun. Çok mutluyuz. Oğlumun da yüzü güldüğü için daha iyi olduk, daha da mutlu olduk." dedi.
Efe Göl ise yeni bisikleti karşısında çok sevindiğini dile getirerek, "Teşekkür ederim. Bisikletim kaybolduğunda üzülmüştüm. Şimdi çok mutluyum. Allah herkese uzun ömür versin. Herkese çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Jandarma Genel Komutanlığı'ndan yurtdışı geçici görev anketi
31 Ağustos 2020 12:13
|Jandarma'da, 2020 yılında ihtisas kapsamına alınacak personelin hizmet yılı şartı
31 Ağustos 2020 12:10
|Kara Kuvvetleri Komutanlığı personel izinlerini askıya aldı
31 Ağustos 2020 12:07
|'Yeni adli yıl 'e-duruşma'nın yaygınlaştırılacağı bir dönem olacaktır'
31 Ağustos 2020 12:04
|Ankara Valiliğinde 10 yaştan küçük çocuğu olan memurlara evden çalışma izni
31 Ağustos 2020 11:53
|KPSS'de, testi pozitif çıkmış olanlar yedek salonda sınava alınacak
31 Ağustos 2020 11:14
|'Haziran ve Ağustos celbinde 1350 pozitif vaka çıktı'
31 Ağustos 2020 11:06
|1915 Çanakkale Köprüsü'nde geçici halat çalışması başlıyor
31 Ağustos 2020 10:40
|Valilik 'CHP milletvekiline polisin tekme attığı' iddiasını yalanlandı
31 Ağustos 2020 10:09
|Muş'ta kaya mezralarında yaşayan yarasalar koruma altında
31 Ağustos 2020 09:14