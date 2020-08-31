Milli Eğitim Bakanı'ndan 'öğretmen maaşı' açıklaması

2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı'nın, Türkiye genelinde uzaktan eğitim yoluyla başlatılması dolayısıyla Karaçay İlkokulu'nda düzenlenen törende Selçuk, İstiklal Marşı ve saygı duruşu sonrasında ilk ders zilini çaldı.

Selçuk, burada yaptığı konuşmada, yeni eğitim-öğretim dönemine öğretmenler ve okulların yönetimleriyle hareket ettiklerini ve ders programlarının hazır olduğunu belirterek, "Uzaktan eğitimle başladığımız bu süreci, ayın 18'ine kadar bu şekilde sürdüreceğiz. Ondan sonra 21 Eylül için ortaya çıkarılan takvimle ilgili gerekli işlemler de sürüyor." diye konuştu.

Canlı sınıfların yanı sıra öğretmenlerin farklı platformlardan da öğrencilere erişebileceğini ifade eden Selçuk, "Bu arada erişimi güç olan bazı çocuklarımız için de hazırlıklarımız sürüyor. Bu hazırlıklarımızın birçok boyutu var, farklı şehirlerde değişmek üzere. Bunlardan bir tanesi de 5 binin üzerindeki EBA destek noktası çalışmamız. Bu şekilde bütün hızımızla başladık." bilgisini verdi.

- "Öğrencilerin olmadığı bir sınıfta ilk kez bulunduğum için çok burukluk yaşadım"

Sınıf öğretmeni öncülüğünde 3'üncü sınıf öğrencilerinin canlı dersine bağlanan Selçuk, dersin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, "Öğrencilerin feryadını duymalıydınız. Bana öyle mesajlar veriyorlar ki 'Okulları açın artık.' gibi bir bağırtı duydum oradan. Sonra kimdi o diye sordum o çocuklara." ifadelerini kullandı.

Bakan Selçuk, öğrenciler olmadan bir sınıfta ilk kez bulunduğu için çok büyük bir burukluk yaşadığını dile getirdi.

Öğretmenlerin ve çocukların da birbirlerine büyük bir özlem taşıdığını anlatan Selçuk, şunları söyledi:

"Ama hep söylediğimiz şey şu, risk varsa biz yokuz. Şu anda okulların açılmamasının daha uygun olduğu konusunda ortak bir kanaat oluştu, uzaktan başlayalım dedik. Peki böyle devam ederken uzaktan eğitimin ilk başlarda bütün dünya ülkelerinde olduğu gibi biz de hazırlıksız yakalandık ve ilk baştaki gibi o hazırlıksızlığımız artık yok.

Ders çizelgelerimiz, EBA Televizyonu, EBA internetteki içerikler, öğretmen eğitimleri... Bunların tümünde çok büyük mesafe aldık. Eksiklerimiz var, bunları tamamlamakla ilgili de büyük bir çabamız var. Bütün il ve İlçeleri tek tek, okul okul inceliyoruz. Böyle buruk başlamak kötü ama başlamak güzel."

- "Öğretmenimizin her türlü imkanını artırmanın peşindeyiz"

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, daha sonra bir basın mensubunun öğretmen maaşlarına yönelik sorusuna, "Ziya Öğretmen olarak benim, bir öğretmen kimliğimle öğretmenlerimizin itibarının, özlük haklarının yükselmesinin dışında hiçbir hedefim olamaz. Buradan böyle bir sonuç çıkarılıyorsa bir zorlama vardır. Niyetim çok açık, cümlelerim çok açık. Biz, öğretmenimizin her türlü imkanını artırmanın peşindeyiz. Başka da bir derdimiz yok." yanıtını verdi.