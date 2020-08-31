Kara Kuvvetleri Komutanlığı personel izinlerini askıya aldı
|31 Ağustos 2020 12:07
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Koronavirüsle mücadele kapsamında Kara Kuvvetleri Komutanlığı, alınacak tedbirler kapsamında mücbir sebepler dışında personelin izin yapmaması yönünde birliklere emir yazısı gönderdi.
İlgili yazıda; Tüm dünyada etkisini sürdüren kovid-19 salgını nedeniyle özellikle son dönemlerde K.K.K'lığında vaka sayısında artışın gözlendiği, yapılan inceleme neticesinde personelden izne giden ve dönüşünde kovid-19 testi pozitif çıkanlarda artış olduğu tespit edildiğine yer verildi.
Bu sebeple kovid-19 salgınının artışının önlenmesi amacıyla 01 Eylül 2020 tarihinden itibaren mücbir sebepler dışında izin verilmemesi emri verildi. Mücbir sebeplerle verilecek izinlere ilişkin izin verme yetkisi ana ast birlik komutanlıklarına verildi.
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