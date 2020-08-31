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Jandarma'da, 2020 yılında ihtisas kapsamına alınacak personelin hizmet yılı şartı

Jandarma'da, 2020 yılında ihtisas kapsamına alınacak personelin hizmet yılı şartı
 31 Ağustos 2020 12:10
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Jandarma'da, 2020 yılında ihtisas kapsamına alınacak personelin hizmet yılı şartı

Muvazzaflığa geçiş sınavının, ihtisaslaşma kapsamında personel seçim sınavının ve Astsubaylığa geçiş sınavının yazılısı olarak değerlendirilecek Jandarma ve Sahil Güvenlik personeli sınavının başvuruları alınmış ve başvurular 12 Ağustos 2020 tarihinde sonlanmıştı.

Jandarma Genel Komutanlığı ihtisaslı personel ihtiyacının karşılanabilmesi amacıyla; hizmet yılı şartının bir defaya mahsus olmak üzere, Terörle Mücadele, Koruma ve Jandarma Suç Araştırma İhtisas dalları için "Bulunduğu statüde en az bir (1) yıl görev yapmış olmak" , diğer tüm ihtisas dalları için ise "Bulunduğu statüde 1'inci hizmet yılını tamamlamış 15'inci hizmet yılını tamamlamamış olmak" şeklinde uygulanması uygun görülmüştür.

Şartları taşıyan personelin 2021 yılı JSPS sınavına girebilmeleri için başvurular tekrar açılmıştır.

Bu kapsamda sınava girmek isteyen adaylar 190 TL sınav ücretini HALKBANK şube, atm ve internet bankacılığı aracılığıyla 03 Eylül 2020 tarihi saat 23.59'a kadar yatırarak başvuru yapabilecek.
Memurlar.Net
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