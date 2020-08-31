Jandarma Genel Komutanlığı'ndan yurtdışı geçici görev anketi
|31 Ağustos 2020 12:13
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Jandarma Genel Komutanlığı yurt dışı geçici görev yerlerinde (Afganistan, Somali, Azerbaycan, Kuveyt ve İtalya) görev almak istemeyen personel için anket düzenledi
Jandarma Genel Komutanlığı mensubu personelin yurt dışı geçici görev yerlerinde (Afganistan, Somali, Azerbaycan, Kuveyt ve İtalya) görev almak istemeyen personelin tespit edilmesi amacıyla 20 Eylül 2020 tarihine kadar 2020 ve 2021 yılı için atama/kursları/talep giriş modülü üzerinde yer alan anket yardımıyla Subay, Astsubay, Uzman Jandarma ve Uzman Erbaşlardan 2020 ve 2021 yılı içerisinde yapılacak yurtdışı görevlendirilmelerde görev almak istemiyorum seçeneği ile talep alınmasını, yapılacak seçim işlemlerinde personelin görev talep etmeme yönündeki kişisel müracaatı doğrultusunda değerlendirme yapılacağı emrini verdi.
Her personelin modülünde yer alan ankete 20 Eylül 2020 - 31 Aralık 2021 tarihleri arasında yapılacak olan yurtdışı geçici görevlendirmelerde değerlendirilmek istemeyen personelin katılması istendi.
Suriye görev gücüne gönüllü olarak katılmak isteyen personel için ayrıca bir anket yapılacağı için SGG kadroları ilgili bu emir kapsamında değerlendirilmeyecek.
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