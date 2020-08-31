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Elazığ'da kamyonun çarptığı 13 yaşındaki bisikletli çocuk öldü
Elazığ'ın Palu ilçesinde kamyonun çarptığı bisikletli çocuk hayatını kaybetti
|31 Ağustos 2020 12:20
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Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Gömeçbağlar köyü yolunda bisiklet süren Hamza Umutlu'ya (13) Ömer T'nin kullandığı 23 BT 341 plakalı kamyon çarptı.
Bisikletiyle kamyonun altında kalan çocuğun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Cenaze, otopsi için Palu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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