TİP'li Barış Atay'dan sokakta saldırı iddiası! 5 kişi dövdü iddiası saldırı mı tiyatro mu?

Yaptığı provokatif çıkışlarla gündem olmaya çalışan eski dizi oyuncusu Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Barış Atay, dün gece yarısı 5 kişinin kendisine saldırdığını iddia etti. Bunun üzerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile girdiği "tecavüz" polemiği öne sürülüp , saldırının arkasında Soylu'nun olduğu yönünde sosyal medya kampanyası başlatıldı. Bunun üzerine "#SaldırıTiyatrosu" Twitter'da TT oldu.

Geçtiğimiz günlerde "arabamın biconları gevşeltilerek bana suikast düzenlenmek istedi" iddiasıyla ortaya çıkan ve bu iddiası doğru çıkmayan Barış Atay, bugün de "saldırıya uğradım" diyerek ortaya çıktı. Atay, dün gece saat 01:30 sularında İstanbul Kadıköy'de bir grup arkadaşıyla mekan çıkışında 5 kişinin saldırısına uğradığını iddia etti.

Saldırı tiyatrosunun hedefi Süleyman Soylu

Bu açıklamanın ardından hemen sosyal medyada İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yönelik kampanya başlatıldı. Soylu ile Atay arasında yaşanan "tecavüz" polemiği nedeniyle Soylu'nun bu saldırının arkasındaki azmettirici olduğu iddia edildi. Bu da "saldırı tiyatrosu"nun kodlarını ifşa etti.

'Tecavüz' paylaşımları...

Barış Atay, 18 yaşındaki İpek Er'e tecavüz zanlısı Uzman Çavuş Musa Orhan'ın mahkemece serbest bırakılmasından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu sorumlu tutmuş ve "Sen bir seri tecavüzcüyü korudun, kolladın. Hayatın boyunca her fırsatta yüzüne vurulması, asla unutmaman için uğraşacağız" suçlaması yapmıştı.

İçişleri Bakanı Süleyman soylu da Atay'ın paylaşımını alıntılayarak, "Tecavüzcü PKK yöneticilerinin talimatıyla HDP'den milletvekili olan PKK ve DHKP-C artığı; benden 'tecavüzcü kollayıcı' olmaz da senden tam tecavüzcü olur... Tuma'nın kollayıcısı, dikkat yakalanma..." diye yanıt vermişti.

Sosyal medya '"#SaldırıTiyatrosu" dedi

Karşılıklı bu atışmanın ardından Barış Atay "5 kişi bana saldırdı" diye ortalığı ayağa kaldırdı. Süleyman Soylu'nun terörle mücadelesinden rahatsız olan tüm çevreler de ağız birliği etmişçesine Soylu'yu suçlamaya başladı. Yeterince kamuoyu desteği aldığını düşünen Barış Atay da çıkıp "Saldırının arkasında Soylu var" iddiasını tekrarladı.

Ancak "Kaburgalarımda kırık var" diyen Barış Atay'ın tek bir kare bile darp fotoğrafı paylaşmaması, olayla ilgili avukatı, partisi ve yandaşlarının tek bir kamera görüntüsü ortaya koyamamaları dikkat çekti. Bunun üzerine sosyal medyada "#SaldırıTiyatrosu" başlığı TT oldu...