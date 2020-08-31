1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Geri kazanım sektörü ham madde ihtiyacının yarısını iç piyasadan karşılayacak'

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: Sıfır atıkta en temel hedefimiz olan israfın önüne geçecek ve çevremizi daha da koruyacak bu adımla çocuklarımıza daha sağlıklı, daha temiz bir gelecek bırakacağız
 31 Ağustos 2020 12:30
Yazdır
'Geri kazanım sektörü ham madde ihtiyacının yarısını iç piyasadan karşılayacak'

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Atıkların doğamıza vereceği zararı en aza indirmek amacıyla geri kazanım sektörümüzün yıllık ham madde ihtiyacının yarısını iç piyasadan karşılamalarını zorunlu hale getirecek düzenlemeyi hayata geçiriyoruz." ifadesini kullandı.

Kurum, Twitter hesabından, atık ithalatına sınırlama getirilmesine yönelik çalışmalara ilişkin açıklama yaptı.

Doğada oluşabilecek kirliliği önlemek, atıkların kaynağında ayrıştırılarak değerlendirilmesine ve yerli imkanlarla ekonomiye kazandırılmasına büyük katkı sağlayacak önemli bir adım attıklarına dikkati çeken Kurum, şunları kaydetti:

"Atıkların doğamıza vereceği zararı en aza indirmek amacıyla geri kazanım sektörümüzün yıllık ham madde ihtiyacının yarısını iç piyasadan karşılamalarını zorunlu hale getirecek düzenlemeyi hayata geçiriyoruz. Sıfır atıkta en temel hedefimiz olan israfın önüne geçecek ve çevremizi daha da koruyacak bu adımla çocuklarımıza daha sağlıklı, daha temiz bir gelecek bırakacağız."

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
'Sıkıntıların en hafif şekilde atlatılması için gereken adımlar atılıyor'
31 Ağustos 2020 12:50		 Milli Eğitim Bakanı'ndan 'öğretmen maaşı' açıklaması
31 Ağustos 2020 11:33
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten sevkiyat yapan Yunanistan'a tepki
31 Ağustos 2020 09:59		 Belediye yasasında uzlaşma arayışları
31 Ağustos 2020 07:50
Erdoğan, zararı yerinde inceleyecek
31 Ağustos 2020 07:00		 Sakarya gazı dengeleri değiştirecek
31 Ağustos 2020 06:10
Türkiye'den Norveç'te Kur'an-ı Kerim'e yönelik saygısızlığa kınama
31 Ağustos 2020 00:55		 31 Ağustos 2020'den önemli gündem başlıkları
31 Ağustos 2020 00:01
Türkiye'den Macron'a Doğu Akdeniz'de 'kırmızı çizgi' tepkisi
30 Ağustos 2020 22:45		 Yunanistan'ın Meis Adası'na askeri sevkiyatına tepki
30 Ağustos 2020 22:15
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:27 - Batman Barosundan Cumhuriyet gazetesi yazarına suç duyurusu14:26 - Çin hariç herkes küçüldü14:25 - Şifalı diye içiliyordu, mikrop saçtığı ortaya çıktı14:24 - Vali, tebdili kıyafetle hastanelerde hasta gibi sıraya girdi14:21 - Yunanistan, Fransa'dan 18 adet savaş uçağı alıyor14:16 - Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligindeki rakibi belli oldu
14:10 - Nevşehir'de, Kayseri ve Niğde'den düğün için gelenlere salon verilmeyecek14:05 - Cumhurbaşkanlığı, üniversitelerin kadro değişikliklerini geciktiriyor!14:02 - Valilik açıkladı: İyileşenler tek tek arandı yeterli plazma bulunamadı13:57 - Personelde virüs çıktı, PTT şubesi karantinaya alındı13:51 - Aşure gönderdiği hemşire tecavüzle tehdit edildi: Mansur Yavaş sosyal medyada isyan etti13:48 - Virüs fırsatçılarının diktiği kaçak yapılar yıkılıyor
13:41 - RTÜK, Akit TV hakkında inceleme başlattı13:38 - Koronavirüs belediyeye sıçradı: 1 vaka, 15 karantina13:35 - Düğünden dönen aile kaza yaptı: 2 ölü, 4 yaralı13:30 - 'Cumhurbaşkanımızın gelmesi Giresun'a sahip çıkıldığının göstergesi'13:25 - 3 ay önce açıldı, günde yaklaşık 1500 hasta başvuruyor
13:21 - Bilim Kurulu Üyesi'nden yüz yüze eğitimde 'pilot uygulama' önerisi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
KPSS 2020/10 tercih kılavuzu yayımlandı
Ankara Valiliğinde 10 yaştan küçük çocuğu olan memurlara evden çalışma izni
Milli Eğitim Bakanı'ndan 'öğretmen maaşı' açıklaması
Bir tıp fakültesi ve 1 enstitü kuruldu
KPSS'de, testi pozitif çıkmış olanlar yedek salonda sınava alınacak
İlçe Milli Eğitim Müdürü kazada hayatını kaybetti
'Edirne'den Şanlıurfa'ya kesintisiz yol'
Baba oğul tartıştı, yarım saat arayla intihar ettiler
Kara Kuvvetleri Komutanlığı personel izinlerini askıya aldı
COVID-19 tanısı veya belirtisi gösteren öğrenci sınava alınmayacak ve sınavda öğretmene görev verilmeyecek
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Endişe edecek bir durum yok 1
giuliano de paula 1
eran zahavi 1
ötv 2
isyan 1
tövbeler olsun 1
kdv 1
Hastaneler tıklım tıklım 1
lafa tutmak 1
özel iletişim vergisi 1
SON İLANLAR
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 120 İşçi Alacak
Süleyman Demirel Üniversitesi sözleşmeli 5 personel alacak
Adli Tıp Kurumu 60 personel alacak
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Gümüşhane Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İskenderun Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Zonguldak Nebioğlu Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Elektrik Teknisyeni Alacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam