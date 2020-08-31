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Konya'da FETÖ operasyonunda 4 gözaltı

Örgütün eğitim birimlerinde görev alan zanlıların, mahrem imamlarla irtibatlı oldukları tespit edildi
 31 Ağustos 2020 12:33
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Konya'da FETÖ operasyonunda 4 gözaltı

Konya'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün eğitim birimlerinde görev yaptığı belirlenen ve mahrem imamlarla irtibatlı olduğu tespit edilen 4 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kentte belirlenen adreslere düzenlediği eş zamanlı operasyonda zanlıları gözaltına aldı.

Şüpheliler, hastanedeki sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürüldü.
Anadolu Ajansı
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