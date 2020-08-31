Konya'da FETÖ operasyonunda 4 gözaltı
Örgütün eğitim birimlerinde görev alan zanlıların, mahrem imamlarla irtibatlı oldukları tespit edildi
|31 Ağustos 2020 12:33
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Konya'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün eğitim birimlerinde görev yaptığı belirlenen ve mahrem imamlarla irtibatlı olduğu tespit edilen 4 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kentte belirlenen adreslere düzenlediği eş zamanlı operasyonda zanlıları gözaltına aldı.
Şüpheliler, hastanedeki sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürüldü.
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