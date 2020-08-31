TESK'ten 'kısa çalışma ödeneğinin yıl sonuna kadar uzatılması' talebi
|31 Ağustos 2020 12:35
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Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, kısa çalışma ödeneğinin uzatılmasının sevindirici olduğunu belirterek, "İş yapamayan esnaf ve sanatkarlar için bu süre yıl sonuna kadar uzatılmalı." ifadelerini kullandı.
Palandöken, yazılı açıklamasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından etkilenen esnaf ve sanatkarlar için acil yardım yapılması gerektiğini bildirdi.
Kısa çalışma ödeneği uygulamasının 31 Ekim'e kadar uzatılmasının sevindirici olduğunu vurgulayan Palandöken, "İş yapamayan esnaf ve sanatkarlar için bu süre yıl sonuna kadar uzatılmalı. Çünkü son dönemde Kovid-19 salgınında vaka sayılarının gittikçe artması esnaf ve sanatkarlarımızın işlerini bitirme noktasına getirdi." değerlendirmesinde bulundu.
Palandöken, salgından etkilenen esnaf ve sanatkarların yaralarının vakit kaybetmeden sarılması gerektiğinin altını çizerek, şunları kaydetti:
"Kovid-19 salgınının ülkemizde görülmeye başlandığı marttan bu yana kapalı olan kantinci, servisçi, nargileci ve eğlence mekanı işletmecileri gibi esnafımız ile 1 Haziran itibarıyla açılmalarına rağmen yasaklar sebebiyle müşteri kaybeden kahvehaneci ve kıraathane işletmecisi esnafımız başta olmak üzere, zor durumda olan esnaf ve sanatkarlarımıza acilen karşılıksız maddi yardımda bulunulmalı."
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