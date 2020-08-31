'Sıkıntıların en hafif şekilde atlatılması için gereken adımlar atılıyor'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, özellikle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte Türkiye'nin bu tür afet olaylarına müdahale konusunda yeni bir kapasite kazandığını söyledi.

Soylu, Dereli'de gazetecilere yaptığı açıklamada, selin oluşturduğu tahribatı ortadan kaldırmak için kamu kurum ve kuruluşlarının tüm birimlerinin yanı sıra bu meseleyi kendine görev addeden sivil toplum kuruluşlarının da hummalı bir çalışma ortaya koyduklarını belirtti.

Adeta bir seferberlik hali olduğunu vurgulayan Soylu, devletin tüm gücüyle gündüzleri tam tempoyla, geceleri de sabaha kadar çalışmalarını sürdürdüğünü aktardı.

Soylu, Sivas'tan Gümüşhane'ye, Samsun'dan Ordu'ya, Konya'dan İstanbul Üsküdar'a kadar her yerden ekiplerin bölgede çalışmalarını sürdürdüğünü anlatarak herkesin elinden gelen tüm gayreti ortaya koyduğunu belirtti.

DSİ'den Karayolları'na, Orman Teşkilatından Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına kadar her birimin sahada bulunduğunu belirten Soylu, selin yol açtığı maddi tahribatın düzeltilmeye çalışıldığını ifade etti.

Soylu, meselenin odağında insan olduğuna dikkati çekerek "Eğer insana olan tahribatlar düzeltilmezse meselenin önemli bir yanı eksik kalır. Burada büyük bir travma yaşandı, büyük bir korku yaşandı. Gece yarısı geldiğimizde burada insanların gözündeki korku olayın büyüklüğünü çok net bir şekilde anlatıyordu. Korku vardı, hüzün vardı, 'böyle bir şeyle nasıl karşılaştık' sorusu ve sorgusu vardı ve endişe vardı ama hep birlikte, Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu bir irade var, bütün bakan arkadaşlarımız buradalar. Hep birlikteyiz, herkes işin bir tarafından tuttu." dedi.

İçişleri Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının işin bir tarafından tuttuğunu dile getiren Soylu, şu değerlendirmede bulundu:

"Özellikle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte Türkiye bu olaylara müdahale konusunda yeni bir kapasite kazandı. Elbette ki AK Parti'nin 2002 yılı iktidarından itibaren devletin elde ettiği kapasite, gelişim, bu konulardaki tecrübe, bilgi, geçmiş dönemlerde yaşanılanları ve bu konulardaki müdahaledeki birtakım eksiklikleri göstermiyor dersek yeridir ve bunun için büyük bir gayret ortaya konuluyor. Karar mekanizmalarında Allah'a şükürler olsun bir sıkıntı yok. Biz sadece burada bir iyileştirme çalışmasını gerçekleştiriyor değiliz. Sel, Giresun'un birçok bölgesini, önemli derecede hasara uğratacak şekilde etkiledi. Yani 35 kilometrelik grup yolunun 26-27 kilometresi yok ve nasıl yapılacak, nereye yapılacak tüm bunlar şu anda projelendiriliyor."

- "Hiçbir eksik bırakmamaya özen gösterdik"

Soylu, Yağlıdere'den Espiye'ye, Doğankent'ten Dereli'ye kadar birçok köyde çok ciddi hasarlar olduğunu hatırlatarak "Kayan köyler var. Suyun getirdiği ve zeminini sarstığı kayan köyler var, orada boşalttığımız evler var. Özellikle derenin etrafını açabilmek için son derece kararlı bir yıkım gösteriliyor ve buradaki binalar yıkılıyor. Güç yettiği kadar herkes elinden gelen her şeyi ortaya koymaya çalışıyor." diye konuştu.

Kızılay önderliğinde, sivil toplum kuruluşlarının da desteği ile 60 bin öğün yemek verildiğini ifade eden Soylu, binlerce çizmenin yanı sıra hijyen paketleri ve maske dağıtıldığını da vurguladı.

Soylu, hiçbir eksik bırakmamaya özen gösterdiklerine dikkati çekerek AFAD'ın, bu tür afetlerde kullanılması için yaptırılan seyyar tuvaletleri de ihtiyaç olan bölgelere yerleştirdiğini söyledi.

Köylerde hasarlı olduğu için yıkılan evlerin bulunduğu bölgeye konteyner getirmeye başladıklarını anlatan Soylu, yolu olmadığı için konteyner ulaştıramadıkları yerlere de helikopterle çadır indirdiklerini belirtti.

Soylu, "İnsanların bugünleri, devletin ortaya koyduğu kudretle, güçle, şefkatle, merhametle ve el birliğiyle aşması konusundaki o inancını, gücümüz yettiğince pekiştirmeye çalışıyoruz." dedi. Soylu, şöyle devam etti:

"Allah yardımcımız olur inşallah. Tabii bu tip afetler sonrası ortaya konulan bu irade esas itibarıyla milletimizin bu konuda yalnız olmadığının de en temel delilidir, göstergesidir. Zarar gören esnafından ki onların da her biri tespit edildi. Hem binalarla ilgili hasar tespit çalışmaları yapıldı, yapılıyor, önemli bir bölümü bitti hem de onun ötesinde esnafla ilgili zarar tazminleri de yani ne kadar zarar var, ne kadar zararla karşılaşıldı ve bunla ilgili ne yapılabilir buna ait burada ödemelerde gerçekleştirildi. Yaklaşık burada 800'ün üzerinde aileye, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından gelen 3 bin lira ile 5 bin lira arasında katkıda bulunuldu, daha da bulunulacak. Yine aynı zamanda AFAD'dan esnafın zararlarının bir bölümü karşılandı ama inşallah onlarda da önemli adımlar atılacak."

- "Böyle bir milletin bir parçası olduğumuz için Allah'a şükrediyoruz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün bölgeye geleceğini anımsatan Soylu, "Bugün Sayın Cumhurbaşkanımız gerek Dereli'ye gerekse sel bölgesine önemli müjdelerle geliyor. İnşallah buradaki vatandaşlarımızın karşı karşıya kaldığı sıkıntıları en hafif şekilde geçirmesine yönelik adımlar atıldı, atılıyor." dedi.

Soylu, köprülerin ve yolların yıkılmasıyla 1500-2 bin kişilik nüfusu olan köylere ulaşımın ortadan kalktığını belirterek bunların tekrar yapılması ve yenisi yapılana kadar da geçici ulaşımın sağlanması hususunda DSİ'nin çok büyük çalışma yaptığını aktardı.

Elektrik, su ve yollarla ilgili de çalışmaların sürdüğüne işaret eden Soylu, şu değerlendirmede bulundu:

"Geldiğimizde 118 köy yolu ulaşıma kapalıydı, şu anda 3 köyün yolu kapalı. Elektrik konusunda neredeyse her yerde büyük problem vardı şu anda yüzde 99'u çözüldü. Su konusunda, ilçe merkezlerine su verilemiyordu, şimdi çok az bir bölüme su verilemiyor ama hemen hemen bütün köylere, bütün her noktaya suyu ulaştırmaya çalışıyoruz. Topyekun bir çalışma var. Allah devletimize de milletimize de zeval vermesin. Burada milletimize şükranız onu da ifade edeyim çünkü bu millet sabırlı bir millet, vakar bir millet ve devletine itimat eden bir millet. Burada bulunduğumuz sürece çok meselelerle karşılaştık, hep bize yardımcı oldular, yol gösterici oldular. Esas itibarıyla böyle bir milletin bir parçası olduğumuz için de Allah'a şükrediyoruz."

Soylu, vatandaşın temel beklentisinin en kısa zamanda normale kavuşmak olduğunu belirterek "Bunun için gayret gösterdiğimizi de görüyorlar. Şu yolu gördünüz, cumartesiyi pazara bağlayan gece sabaha karşı buradaydım, o manzara ile bu manzara arasında çok büyük farklar var. Bu herkesin ortaya koyduğu gayrettir. Allah herkesten razı olsun." diye konuştu.