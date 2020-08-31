1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Eczacılık eğitiminde 'sanal gerçeklik' dönemi başlıyor

AÜ SODİGEM Müdürü Doç. Dr. Yusuf Levent Şahin: Eczacılık fakültesinin öğretim üyeleri tarafından tasarlanan sanal ortam, gerçek hayata oldukça yakın bir deneyim sunmaktadır. Böylece eczacılık eğitiminde yer alması gereken birçok deneyim, oldukça ekonomik ve tehlikelerden arındırılmış olarak sunulabilmektedir
 31 Ağustos 2020 12:54
Yazdır
Eczacılık eğitiminde 'sanal gerçeklik' dönemi başlıyor

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (SODİGEM) öncülüğünde hazırlanan "Eczacılık Eğitimine Yönelik Sanal Gerçeklik Ortamının Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesi" projesiyle eczacılık eğitim gören öğrencilerin mesleki deneyim kazandırılması amaçlanıyor.

Üniversitenin haber merkezi koordinatörlüğünden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) desteğiyle hazırlanan proje, eczacılık fakültesi öğrencilerine sanal gerçeklikle eğitim fırsatı sunuyor.

Projenin yürütücülüğü SODİGEM Müdürü Doç. Dr. Yusuf Levent Şahin, araştırmacılık faaliyetleri ise Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Öztürk, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hatice Ferhan Odabaşı, Prof. Dr. Rana Arslan ve Araştırma Görevlisi Ezgi Doğan tarafından sürdürülüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şahin, uygulanan projenin, eğitim gören öğrencilere sanal gerçeklik ortamı kullanılarak deneyim kazandırılmasının hedeflediğini belirtti.

Kısa sürede önemli ilerleme kaydettikleri projede, özel bir kask takarak sanal ortama adım atan öğrencinin, kendisini çevresiyle etkileşimde bulunabileceği eczane ya da hastane gibi bir ortamda bulduğunu ifade eden Şahin, şunları kaydetti:

"Eczacılık fakültesinin öğretim üyeleri tarafından tasarlanan sanal ortam, gerçek hayata oldukça yakın bir deneyim sunmaktadır. Böylece eczacılık eğitiminde yer alması gereken birçok deneyim, oldukça ekonomik ve tehlikelerden arındırılmış olarak sunulabilmektedir. Ayrıca bu teknoloji, söz konusu deneyimi zamandan ve mekandan bağımsız hale getirmektedir. Proje uygulamaları pandemi sürecine uygun olarak yapıldı. Pandemi döneminin hem sağlık çalışanlarının eğitimine hem de zaman ve mekandan bağımsız gerçekçi öğrenme süreçlerine önem katması, projenin önemini de oldukça artırmıştır."

Şahin, ortaya çıkan teknolojik ürünün yalnızca eczacılık eğitimine değil, uygulamalı tüm eğitim ve öğretim süreçlerinde de kullanılabileceğini aktardı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Van YYÜ'de kontenjanların yüzde 98'i doldu
29 Ağustos 2020 10:46		 YKS'de ilk 100'de yer alan 69 öğrenci Boğaziçi Üniversitesine yerleşti
29 Ağustos 2020 10:19
Gaziantep Üniversitesi güz döneminde tüm programları uzaktan eğitimle yapacak
29 Ağustos 2020 09:16		 'Uzaktan Eğitim Platformu' 15 üniversitenin hizmetine sunulacak
28 Ağustos 2020 12:28
Gençlerin tercihi tıp ve ilahiyat oldu
28 Ağustos 2020 08:51		 Gazi Üniversitesi Avrupa'nın en iyi Kimya Dergisine kapak oldu
27 Ağustos 2020 11:59
YÖK Başkanı Saraç'tan 'üniversitelerde doluluk oranı' açıklaması
26 Ağustos 2020 13:45		 TÜBA Karadeniz'de keşfedilen gazla ilgili rapor hazırlayacak
26 Ağustos 2020 11:09
4 öğrenci, uluslararası biyoloji olimpiyatında madalya kazandı
25 Ağustos 2020 17:42		 SUBÜ, aylık 4 bin 500 lira burs ile doktora öğrencisi alacak
25 Ağustos 2020 13:52
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:27 - Batman Barosundan Cumhuriyet gazetesi yazarına suç duyurusu14:26 - Çin hariç herkes küçüldü14:25 - Şifalı diye içiliyordu, mikrop saçtığı ortaya çıktı14:24 - Vali, tebdili kıyafetle hastanelerde hasta gibi sıraya girdi14:21 - Yunanistan, Fransa'dan 18 adet savaş uçağı alıyor14:16 - Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligindeki rakibi belli oldu
14:10 - Nevşehir'de, Kayseri ve Niğde'den düğün için gelenlere salon verilmeyecek14:05 - Cumhurbaşkanlığı, üniversitelerin kadro değişikliklerini geciktiriyor!14:02 - Valilik açıkladı: İyileşenler tek tek arandı yeterli plazma bulunamadı13:57 - Personelde virüs çıktı, PTT şubesi karantinaya alındı13:51 - Aşure gönderdiği hemşire tecavüzle tehdit edildi: Mansur Yavaş sosyal medyada isyan etti13:48 - Virüs fırsatçılarının diktiği kaçak yapılar yıkılıyor
13:41 - RTÜK, Akit TV hakkında inceleme başlattı13:38 - Koronavirüs belediyeye sıçradı: 1 vaka, 15 karantina13:35 - Düğünden dönen aile kaza yaptı: 2 ölü, 4 yaralı13:30 - 'Cumhurbaşkanımızın gelmesi Giresun'a sahip çıkıldığının göstergesi'13:25 - 3 ay önce açıldı, günde yaklaşık 1500 hasta başvuruyor
13:21 - Bilim Kurulu Üyesi'nden yüz yüze eğitimde 'pilot uygulama' önerisi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
KPSS 2020/10 tercih kılavuzu yayımlandı
Ankara Valiliğinde 10 yaştan küçük çocuğu olan memurlara evden çalışma izni
Milli Eğitim Bakanı'ndan 'öğretmen maaşı' açıklaması
Bir tıp fakültesi ve 1 enstitü kuruldu
KPSS'de, testi pozitif çıkmış olanlar yedek salonda sınava alınacak
İlçe Milli Eğitim Müdürü kazada hayatını kaybetti
'Edirne'den Şanlıurfa'ya kesintisiz yol'
Baba oğul tartıştı, yarım saat arayla intihar ettiler
Kara Kuvvetleri Komutanlığı personel izinlerini askıya aldı
COVID-19 tanısı veya belirtisi gösteren öğrenci sınava alınmayacak ve sınavda öğretmene görev verilmeyecek
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
anıtkabir'de erdoğan sloganı atılması 2
Masterchef Esra 2
özel iletişim vergisi 1
somer sivrioğlu 1
Hastaneler tıklım tıklım 1
kısa çalışma ödeneği 1
masterchef 2
isyan 1
sms onay kodu 2
kdv 1
SON İLANLAR
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 120 İşçi Alacak
Süleyman Demirel Üniversitesi sözleşmeli 5 personel alacak
Adli Tıp Kurumu 60 personel alacak
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Gümüşhane Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İskenderun Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Zonguldak Nebioğlu Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Elektrik Teknisyeni Alacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam