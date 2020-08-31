Eczacılık eğitiminde 'sanal gerçeklik' dönemi başlıyor
|31 Ağustos 2020 12:54
|Yazdır
Anadolu Üniversitesi (AÜ) Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (SODİGEM) öncülüğünde hazırlanan "Eczacılık Eğitimine Yönelik Sanal Gerçeklik Ortamının Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesi" projesiyle eczacılık eğitim gören öğrencilerin mesleki deneyim kazandırılması amaçlanıyor.
Üniversitenin haber merkezi koordinatörlüğünden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) desteğiyle hazırlanan proje, eczacılık fakültesi öğrencilerine sanal gerçeklikle eğitim fırsatı sunuyor.
Projenin yürütücülüğü SODİGEM Müdürü Doç. Dr. Yusuf Levent Şahin, araştırmacılık faaliyetleri ise Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Öztürk, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hatice Ferhan Odabaşı, Prof. Dr. Rana Arslan ve Araştırma Görevlisi Ezgi Doğan tarafından sürdürülüyor.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Şahin, uygulanan projenin, eğitim gören öğrencilere sanal gerçeklik ortamı kullanılarak deneyim kazandırılmasının hedeflediğini belirtti.
Kısa sürede önemli ilerleme kaydettikleri projede, özel bir kask takarak sanal ortama adım atan öğrencinin, kendisini çevresiyle etkileşimde bulunabileceği eczane ya da hastane gibi bir ortamda bulduğunu ifade eden Şahin, şunları kaydetti:
"Eczacılık fakültesinin öğretim üyeleri tarafından tasarlanan sanal ortam, gerçek hayata oldukça yakın bir deneyim sunmaktadır. Böylece eczacılık eğitiminde yer alması gereken birçok deneyim, oldukça ekonomik ve tehlikelerden arındırılmış olarak sunulabilmektedir. Ayrıca bu teknoloji, söz konusu deneyimi zamandan ve mekandan bağımsız hale getirmektedir. Proje uygulamaları pandemi sürecine uygun olarak yapıldı. Pandemi döneminin hem sağlık çalışanlarının eğitimine hem de zaman ve mekandan bağımsız gerçekçi öğrenme süreçlerine önem katması, projenin önemini de oldukça artırmıştır."
Şahin, ortaya çıkan teknolojik ürünün yalnızca eczacılık eğitimine değil, uygulamalı tüm eğitim ve öğretim süreçlerinde de kullanılabileceğini aktardı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Van YYÜ'de kontenjanların yüzde 98'i doldu
29 Ağustos 2020 10:46
|YKS'de ilk 100'de yer alan 69 öğrenci Boğaziçi Üniversitesine yerleşti
29 Ağustos 2020 10:19
|Gaziantep Üniversitesi güz döneminde tüm programları uzaktan eğitimle yapacak
29 Ağustos 2020 09:16
|'Uzaktan Eğitim Platformu' 15 üniversitenin hizmetine sunulacak
28 Ağustos 2020 12:28
|Gençlerin tercihi tıp ve ilahiyat oldu
28 Ağustos 2020 08:51
|Gazi Üniversitesi Avrupa'nın en iyi Kimya Dergisine kapak oldu
27 Ağustos 2020 11:59
|YÖK Başkanı Saraç'tan 'üniversitelerde doluluk oranı' açıklaması
26 Ağustos 2020 13:45
|TÜBA Karadeniz'de keşfedilen gazla ilgili rapor hazırlayacak
26 Ağustos 2020 11:09
|4 öğrenci, uluslararası biyoloji olimpiyatında madalya kazandı
25 Ağustos 2020 17:42
|SUBÜ, aylık 4 bin 500 lira burs ile doktora öğrencisi alacak
25 Ağustos 2020 13:52