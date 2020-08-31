Adıyaman'da 51 ev karantinaya alındı
Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 51 ev karantinaya alındı
|31 Ağustos 2020 13:04
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Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 51 ev karantinaya alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı vatandaşların Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca yeni kararlar alındı.
Bu kapsamda, farklı mahallelerdeki 51 evde karantina uygulaması başladı.
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