Düğünden dönen aile kaza yaptı: 2 ölü, 4 yaralı
|31 Ağustos 2020 13:35
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Kastamonu'da düğünden dönen ailenin bulunduğu hafif ticari aracın devrilmesi sonucu karı koca hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Hüseyin Battaloğlu (50) idaresindeki 37 NC 929 plakalı hafif ticari araç, Kastamonu-İnebolu kara yolu Masruf mevkisinde yol kenarındaki çam ağacına çarparak ormanlık alana devrildi.
Sürücünün eniştesi Ali Duygun (58) kaza yerinde öldü, eşi Ayşe Duygun (53) ile sürücü, Melih, Yusuf Mecit ve Saliha Battaloğlu yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yarılılardan Ayşe Duygun, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Çarpmanın etkisiyle çam ağacının devrildiği kazada düğün davetiyeleri etrafa saçıldı.
Sürücü Hüseyin Battaloğlu'nun İnebolu ilçesine bağlı Alaca köyünün muhtarı olduğu ve kızının Zonguldak'taki düğününe katıldıktan sonra ailesiyle Kastamonu'ya döndüğü öğrenildi.
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