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Koronavirüs belediyeye sıçradı: 1 vaka, 15 karantina

Bilecik'te Belediyesi çalışanları arasında bir kişide Korona virüs testi pozitif çıkarken, 3 birimden 15 kişi karantinaya alındı.
 31 Ağustos 2020 13:38
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Koronavirüs belediyeye sıçradı: 1 vaka, 15 karantina

Bilecik'te Belediyesi çalışanları arasında bir kişide Korona virüs testi pozitif çıkarken, 3 birimden 15 kişi karantinaya alındı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik Şehirler Arası Yeni Otogarda güvenlik amiri olarak çalışan belediye çalışanı Onur Ö. korona virüs testi pozitif çıktı. İlk etapta otogarda çalışan 1 polis memuru ile 3 çalışan karantina alındı. Daha sonra belediye birimleri olan arıtma, otogar ve Pelitözü Göletinde çalışan Onur Ö. ile temaslı 15 kişi karantina alındığı öğrenildi.
İhlas Haber Ajansı
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