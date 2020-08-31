RTÜK, Akit TV hakkında inceleme başlattı
|31 Ağustos 2020 13:41
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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla devlet erkanının Anıtkabir ziyaretine ilişkin yayında Akit TV'nin ekran alt yazısında kullandığı ifadeyle ilgili inceleme başlatıldığını bildirdi.
RTÜK'ün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şunları kaydetti:
"30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları çerçevesinde devlet erkanının Anıtkabir ziyaretine ilişkin yayında Akit TV'nin kullanmış olduğu KJ/kuşak metni ile alakalı Üst Kurulumuz tarafından inceleme başlatılmıştır."
Cumhuriyet ve kazanımları ile Ulu Önder Atatürk'e yönelik ahlaksızlık konusunda sicili hayli kabarık ve karanlık olan Akit TV'nin bu terbiyesizliği KJ hatası denilerek geçiştirilemez. RTÜK Üst Kurulu ilk toplantısında bu yayını masaya yatırmalıdır, gerekeni yapmalıdır.İlhan Taşcı (@ilhantasci) August 30, 2020
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