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Personelde virüs çıktı, PTT şubesi karantinaya alındı

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde hizmet veren PTT şubesinde bir personelin korona virüs testinin pozitif çıkmasının ardından şube karantina altına alındı.
 31 Ağustos 2020 13:57
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Personelde virüs çıktı, PTT şubesi karantinaya alındı

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde hizmet veren PTT şubesinde bir personelin korona virüs testinin pozitif çıkmasının ardından şube karantina altına alındı.

Alınan bilgilere göre, Ürgüp ilçe merkezinde bulunan PTT şubesinde görev yapan bir personelin Covid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından PTT şubesi karantinaya alındı. Karantinaya alınan PTT şubesindeki çalışanlar da İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararınca 14 gün evlerinde karantinada kalacak.
İhlas Haber Ajansı
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