Valilik açıkladı: İyileşenler tek tek arandı yeterli plazma bulunamadı
|31 Ağustos 2020 14:02
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Adıyaman Valiliği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi sürecinde immün plazma konusunda daha fazla bağış beklendiğini bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamada, immün plazmanın Kovid-19 tedavisinde çok önemli yer tuttuğu hatırlatılarak bağışçı olabilecek kişilerle ilgili bilgiler verildi.
Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinin, Sağlık Bakanlığı tarafından verilen özel izinle ilk immün plazma uygulamasına başlayan merkezlerden biri olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Bugüne kadar yaklaşık 50 hastadan 171 ünite immün plazma hasta tedavisinde kullanılmıştır. Ancak immün plazma verebilecek hastalar tek tek aranmasına rağmen yeteri kadar plazma bulunamamaktadır. Bundan dolayı Kovid-19 hastalığına yakalanan vatandaşlarımızın iyileşmesi için bu hastalıktan kurtulan vatandaşlarımızın kan bağışı yapması önem arz etmektedir. Gösterecekleri duyarlılıktan dolayı şimdiden vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz."
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