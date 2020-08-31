Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligindeki rakibi belli oldu
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda rakibi Azerbaycan ekibi Neftçi oldu.
|31 Ağustos 2020 14:16
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Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turundaki rakibi Azerbaycan ekibi Neftçi oldu.
İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu ve UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'nun kura çekimi gerçekleştirildi.
Galatasaray, kura çekiminde Azerbeycan ekibi Neftçi ile eşleşti.
Tek maç üzerinden yapılacak tur 17 Eylül'de Azerbaycan'da oynanacak.
📢 UEFA @EuropaLeaguende rakibimiz kardeş ülke Azerbaycan temsilcisi @PFC_Neftchi oldu. 🇹🇷🇦🇿 #UEL pic.twitter.com/I5QwPQ3wvMGalatasaray SK (@GalatasaraySK) August 31, 2020
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