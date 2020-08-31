Vali, tebdili kıyafetle hastanelerde hasta gibi sıraya girdi
Zonguldak Valisi Tutulmaz, tebdili kıyafetle hastaneleri denetledi. Vali, hastanelerde hasta gibi sıraya girdi ve hasta yakınlarıyla sohbet etti.
|31 Ağustos 2020 14:24
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Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, tebdili kıyafetle hastaneleri gezdi. Kontrol noktalarına giderek ve halkın içinde gezerek hasta gibi sıraya girdi.
Tutulmaz, gözlemlerinin ardından hasta ve hasta yakınlarıyla sohbet ederek tedavileri ile ilgili bilgi aldı. Şifa dileklerini ilettikten sonra sağlık çalışanlarına görevlerinde kolaylıklar diledi.
Vali Mustafa Tutulmaz pazar gecesi İlimiz Atatürk Devlet Hastanesi acil servisinde denetlemelerde bulundu. Hasta ve hasta yakınlarıyla sohbet ederek tedavileri ile ilgili bilgi aldı.Şifa dileklerini ilettikten sonra sağlık çalışanlarımıza görevlerinde kolaylıklar diledi. pic.twitter.com/RWe44ADRaZZonguldak Valiliği (@TC_Zonguldak) August 31, 2020
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