G20 ülkeleri arasında Çin hariç herkes küçüldü
|31 Ağustos 2020 14:26
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Türkiye ekonomisinin de salgın sürecindeki performansı belli oldu.
Ekonomi nisan-mayıs-haziran aylarını kapsayan ikinci çeyrekte yüzde 9,9 küçülme kaydetti.
TÜRKİYE EN İYİ PERFORMANS SERGİLEYEN 7. ÜLKE
Beklentilerin altında gelen bu küçülmeyle Türkiye, şu ana kadar 2. çeyrek büyüme verisi açıklayan G20 ülkeleri arasında Türkiye iyi performans gösteren 7. ülke oldu.
SADECE ÇİN BÜYÜDÜ
Şu ana kadar sadece Çin 2. çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre büyüme açıkladı.
Çin'in büyümesi ikinci çeyrekte yüzde 3,2 oldu.
BÜYÜME RAKAMLARI ŞU ŞEKİLDE
Çin 3,2
Güney Kore -2,9
Endonezya -5,32
Rusya -8,5
Hollanda -9,3
İsviçre -9,3
TÜRKİYE -9,9
Japonya -10,0
Almanya -11,3
Kanada -13,5
AB -15
İtalya -17,3
Meksika -18,7
Fransa -19,2
İspanya -22,1
Birleşik Krallık -22,8
ABD -31,7
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