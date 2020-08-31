CHP'li Mutlu Yıldırım'a terör soruşturması
|31 Ağustos 2020 15:31
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CHP Avcılar İlçe Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Mutlu Yıldırım, açlık grevindeyken ölen terör örgütü DHKP-C üyesi Ebru Timtik'le ilgili paylaşımlarından dolayı Terörle Mücadele Şubesinde ifade verdi.
Edinilen bilgilere göre, İstanbul Cumhuriyet Savcısı M. Selim Kiraz'ın DHKP-C tarafından şehit edilmesinden sonra örgütün Türkiye sorumlusuyla beraber yakalanan ve cezaevindeyken girdiği açlık grevi sonrası ölen avukat Ebru Timtik'in ardından sosyal medyada tepki çeken paylaşımlar yer almıştı. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Avcılar Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Murat Yıldırım da sosyal medya hesabından tepkilere yol açan paylaşımlarda bulunmuştu.
Yıldırım'ın, örgüt propagandası nedeniyle tepkilere yol açan paylaşımının ardından hafta sonu İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne ifade vermesi için çağrıldı. Yıldırım'ın bugün avukatıyla birlikte Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne gelerek ifade verdiği, ifade işlemlerinin ardından emniyetten ayrıldığı öğrenildi.
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