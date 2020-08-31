CHP'li Mutlu Yıldırım'a terör soruşturması

BU İLDE MEMURLARIN İL DIŞINA İZİNSİZ ÇIKMASI YASAKLANDI Karabük İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan karara göre, artan koronavirüs vakaları nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personelin il dışına izinsiz çıkmasını yasaklandı. Zorunlu nedenlerden dolayı çıkanlar ise en az 7 gün evde karantina altına kalacak ve bu süre yıllık izinden sayılacak.