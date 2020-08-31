1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Numune ve Yüksek ihtisas yeniden açılıyor'

Artan Covid19 vakalarında dolayı Ankara'da Numune ve Yüksek İhtisas Hastanelerinin yeniden açılacağı belirtiliyor.
 31 Ağustos 2020 15:32
Yazdır
'Numune ve Yüksek ihtisas yeniden açılıyor'

Hastanemi Açın Platformu (HAP) adlı bir platform, Ankara'da artan Covid19 vaka sayılarından dolayı,

- Zekai Tahir Burak Kadın-Doğum ve Dışkapı Çocuk Hastanesi'nden sonra,
- Numune Hastanesi'nin bir bölümünün Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne,
- Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi'nin bir bölümünün Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne,
bağlı COVID-19 klinikleri olarak açılacağı belirtti.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
6 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Çankırı'da 65 yaş ve üstü ile nikahlara virüs kısıtlaması
31 Ağustos 2020 16:25		 TCMB ve Libya Merkez Bankası arasında mutabakat zaptı imzalandı
31 Ağustos 2020 16:19
Bu ilçeye, il dışından gelenler karantinaya alınacak
31 Ağustos 2020 15:52		 Bugün karantinaya alınan yerleşim yerleri
31 Ağustos 2020 14:59
İstanbul'da düğün, nikah, nişan yasakları yürürlüğe girdi
31 Ağustos 2020 14:45		 Vali, tebdili kıyafetle hastanelerde hasta gibi sıraya girdi
31 Ağustos 2020 14:24
Personelde virüs çıktı, PTT şubesi karantinaya alındı
31 Ağustos 2020 13:57		 RTÜK, Akit TV hakkında inceleme başlattı
31 Ağustos 2020 13:41
Yeni adli yıl öncesi Anadolu Adliyesi'nde alınan virüs tedbirleri açıklandı
31 Ağustos 2020 13:10		 TBMM Başkanı Şentop, Barış Atay'ın darp edilmesine tepki gösterdi
31 Ağustos 2020 13:00
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:20 - Abbas Güçlü konuyu bir türlü anlayamadı16:19 - TCMB ve Libya Merkez Bankası arasında mutabakat zaptı imzalandı16:10 - Telefon dolandırıcıları gazetecilerin oyununa gelince yakayı ele verdiler16:05 - 'İki haftada karantinada olması gereken 78 kişi yakalandı'16:02 - SİHA'lar işaretleyecek topçu birlikleri vuracak16:01 - Dışişlerinden Rusya'ya PKK/YPG uyarısı
15:55 - Yeni Covid-19 araştırması: İkincisi daha ağır geçebiliyor15:54 - Rusya, toplu aşılama için tarih açıkladı15:52 - Bu ilçeye, il dışından gelenler karantinaya alınacak15:46 - FETÖ'den gözaltına alınan 21 eski Kara Harp Okulu öğrencisi itirafçı oldu15:42 - Hemşirenin darbettiği doktor hastanede tedavi altına alındı15:35 - Bilim Kurulu Üyesi: Grip ve 'korona'yı ayırt eden tanı testleri geliştirildi
15:32 - 'Numune ve Yüksek ihtisas yeniden açılıyor'15:31 - CHP'li Mutlu Yıldırım'a terör soruşturması15:22 - Usta oyuncu Mehtap Anıl, hayatını kaybetti15:19 - CHP kongresinde saldırıya uğrayan gazetecilerden açıklama15:15 - 'Maske sayesinde, virüsü kimseye bulaştırmadım'
15:11 - Koronavirüs anne ve bebeğini ayırdı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
KPSS 2020/10 tercih kılavuzu yayımlandı
Ankara Valiliğinde 10 yaştan küçük çocuğu olan memurlara evden çalışma izni
Milli Eğitim Bakanı'ndan 'öğretmen maaşı' açıklaması
KPSS'de, testi pozitif çıkmış olanlar yedek salonda sınava alınacak
Bir tıp fakültesi ve 1 enstitü kuruldu
İlçe Milli Eğitim Müdürü kazada hayatını kaybetti
Vali, tebdili kıyafetle hastanelerde hasta gibi sıraya girdi
Baba oğul tartıştı, yarım saat arayla intihar ettiler
'Edirne'den Şanlıurfa'ya kesintisiz yol'
Kara Kuvvetleri Komutanlığı personel izinlerini askıya aldı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
tövbeler olsun 1
masterchef berk 1
Endişe edecek bir durum yok 1
devletin zirvesi anırkabir'de 1
kısa çalışma ödeneği 1
Senden tam tecavüzcü olur 1
tırnak kırılması 1
ali babacan 1
kdv 1
hodri meydan 1
SON İLANLAR
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 120 İşçi Alacak
Süleyman Demirel Üniversitesi sözleşmeli 5 personel alacak
Adli Tıp Kurumu 60 personel alacak
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Gümüşhane Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İskenderun Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Zonguldak Nebioğlu Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Elektrik Teknisyeni Alacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam