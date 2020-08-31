'Numune ve Yüksek ihtisas yeniden açılıyor'
Artan Covid19 vakalarında dolayı Ankara'da Numune ve Yüksek İhtisas Hastanelerinin yeniden açılacağı belirtiliyor.
|31 Ağustos 2020 15:32
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Hastanemi Açın Platformu (HAP) adlı bir platform, Ankara'da artan Covid19 vaka sayılarından dolayı,
- Zekai Tahir Burak Kadın-Doğum ve Dışkapı Çocuk Hastanesi'nden sonra,
- Numune Hastanesi'nin bir bölümünün Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne,
- Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi'nin bir bölümünün Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne,
bağlı COVID-19 klinikleri olarak açılacağı belirtti.
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