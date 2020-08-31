Bu ilçeye, il dışından gelenler karantinaya alınacak
Çankırı'nın Orta ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında il dışından gelenler 14 gün karantinaya alınacak.
|31 Ağustos 2020 15:52
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Çankırı'nın Orta ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında il dışından gelenler 14 gün karantinaya alınacak.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca, koronavirüs tedbirleri kapsamında yeni kararlar alındığı belirtildi.
Açıklamada, Çankırı dışındaki illerden ilçeye gelen kişilerin, yaş sınırına bakılmaksızın kendilerini 14 gün süre ile izole etmelerine, bu sürede köyün ve yaşam alanının sınırlarını kesinlikle terk etmemelerine, kişilerin kontrolünün köy imamları ve muhtarlar tarafından takip edilmesine karar verildiği ifade edildi.
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