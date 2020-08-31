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Rusya, toplu aşılama için tarih açıkladı

Dünya genelinde COVİD-19 aşısını geliştiren ilk ülke olan ve bunun için resmi başvuruları yapan Rusya, aşının kullanımına bu yıl başlıyor. Rusya Sağlık Bakanı Mikhail Murashko, ülke içindeki riskli gruplar için toplu aşılamanın Kasım veya Aralık ayı içerisinde başlayacağını duyurdu.
 31 Ağustos 2020 15:54
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Rusya, toplu aşılama için tarih açıkladı

Rusya Sağlık Bakanı Muraşko: Sputnik V aşısının büyük partiler halindeki teslimatları eylülde başlayacak

Rus koronavirüs aşısı Sputnik V'nin büyük partiler halindeki ilk teslimatlarının eylül ayında başlayacağını söyleyen Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, aşı üretim kapasitesinin ekim-aralık döneminde en üst seviyeye çıkacağını vurguladı.

Rusya'nın uzak doğusundaki İrkutsk Bölgesi'nde görev yapan doktorlarla görüşen Mihail Muraşko, Sputnik V aşısının teslimat ve uygulama aşamalarına ilişkin bilgi verdi.

Muraşko, "Büyük partiler halindeki ilk teslimatlar eylülde başlayacak. Şu anda tescil öncesi gözlemlere yönelik gruplar oluşturuluyor, halihazırda 2 bin 500'den fazla kişi seçildi ve toplam 40 bin kişi olacak" dedi.

Birkaç aşının daha tescil aşamasında bulunduğunun altını çizen Muraşko, ekim-aralık döneminde en yüksek üretim kapasitesine ulaşacaklarını kaydetti.

Dünya genelinde COVİD-19 aşısını geliştiren ilk ülke olan ve bunun için resmi başvuruları yapan Rusya, aşının kullanımına bu yıl başlıyor. Rusya Sağlık Bakanı Mikhail Murashko, ülke içindeki riskli gruplar için toplu aşılamanın Kasım veya Aralık ayı içerisinde başlayacağını duyurdu.

Rusların geliştirdiği aşı, insan adenovirüsünün iki serotipinden oluşuyor. Her iki serotip de yeni coronavirüsün S-antijenlerini içeriyor. Antijenler hücrelere girip bağışıklık yanıtı üretiyor. Aşı iki dozda uygulanıyor.

Ruslar, aşının iki yıla kadar koruma sağlayacağını iddia ediyor. Ancak bu konuda sağlam bilimsel kanıtlar ortaya konulmadı. Risk grupları üzerindeki etkinliği de bilinmiyor.

Rusya Sağlık Bakanlığı Etik Komisyonu'nun önemli üyelerinden Profesör Alexander Chucalin, istifa ettiğini açıkladı. Rusya'nın en ünlü virologlarından olan Chepurnov ise söz konusu aşının koronavirüsü daha çok yayacağını söyledi.
NTV
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