Dışişlerinden Rusya'ya PKK/YPG uyarısı
Dışişleri Bakanlığı: Rusya'dan terör örgütü PKK/YPG iltisaklı oluşumların gündemine hizmet edecek adımlardan kaçınmasını bekliyoruz
|31 Ağustos 2020 16:01
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