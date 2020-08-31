1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'İki haftada karantinada olması gereken 78 kişi yakalandı'

Bolu Valisi Ahmet Ümit: 18 Ağustos'tan bu yana HES koduyla emniyet bölgemizde 41, jandarma bölgesinde 37 kişi olmak üzere toplam 78 vatandaşımız, karantina tedbirleri dahilinde evinde olması gerekirken yakalandı
 31 Ağustos 2020 16:05
Yazdır

Bolu Valisi Ahmet Ümit, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelenin devam ettiğini belirterek, tedbirlere uyulması konusunda denetimlerin kesintisiz sürdüğünü bildirdi.

Ümit, makamında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 18 Ağustos'tan itibaren alınan kararla özellikle il dışından en çok ziyaretçinin geldiği Abant ve Gölcük tabiat parkları ile Yedigöller Milli Parkı'na girişlerin, Hayat Eve Sığar (HES) koduyla yapılmaya başlandığını hatırlattı.

HES koduyla ilgili jandarma ve polis bölgesinde uygulamaların devam ettiğini belirten Ümit, "18 Ağustos'tan bu yana HES koduyla emniyet bölgemizde 41, jandarma bölgesinde 37 kişi olmak üzere toplam 78 vatandaşımız, karantina tedbirleri dahilinde evinde olması gerekirken yakalandı." dedi.

Ümit, bu kişilere idari para cezası uygulandığını aktararak, adli sürecin de işletileceğini kaydetti.

Toplu etkinliklerin takip edildiğini dile getiren Ümit, "18 Ağustos'tan bugüne, düğünler, toplamda 539 defa denetlenmiş. Düğünleri başından sonuna kadar takip eden ikişer kişilik, özel kıyafetli ekiplerimiz var. Herhangi bir ihlal tespit edildiğinde de bu iki personelimiz, emniyet ekiplerini arayarak bilgi veriyor. Onlar da gerekli işlemleri yapıyor. Maske, sosyal mesafe ya da hijyen kurallarında ihlal yapmışlarsa para cezası kesiliyor. Bunlar pozitif vaka ya da izolasyona tabilerse haklarında suç duyurusunda da bulunuluyor." diye konuştu.

Vali Ümit, cadde ve sokaklarda denetimlerin sürdüğünü vurgulayarak, "Sadece sokaklar değil, iş yerleri de denetleniyor. Bugüne kadar 2 bin 183 kişiye ceza yazıldı iş yerlerinde. Şimdiye kadar hiç uygulamadığımız bir uygulamayı hayata geçiriyoruz. Bu şahıslar ya da iş yerleri birinci ikazlarını aldı. İkinci aşamada da bir para cezası daha yazacağız. Üçüncü kez olduğunda kesinlikle kapatma işlemi yapacağız. Dördüncü kez olduğunda ruhsat iptaline gideceğiz. İş yerlerimiz bu hususa dikkat etsin. İş yerlerinde maske ve mesafe kuralına dikkat edilmediği görüldüğünde hem iş yeri sahibi hem de oradaki müşteri sorumlu tutulacak." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Şifalı diye içiliyordu, mikrop saçtığı ortaya çıktı
31 Ağustos 2020 14:25		 Nevşehir'de, Kayseri ve Niğde'den düğün için gelenlere salon verilmeyecek
31 Ağustos 2020 14:10
Valilik açıkladı: İyileşenler tek tek arandı yeterli plazma bulunamadı
31 Ağustos 2020 14:02		 Virüs fırsatçılarının diktiği kaçak yapılar yıkılıyor
31 Ağustos 2020 13:48
Koronavirüs belediyeye sıçradı: 1 vaka, 15 karantina
31 Ağustos 2020 13:38		 'Cumhurbaşkanımızın gelmesi Giresun'a sahip çıkıldığının göstergesi'
31 Ağustos 2020 13:30
Ankara'daki orman yangını hala söndürülemedi!
30 Ağustos 2020 21:47		 Atakule'den dev Türk bayrağı dalgalandırıldı
30 Ağustos 2020 21:20
Antalya sahillerinde sıcak hava yoğunluğu
30 Ağustos 2020 21:03		 Adana'daki orman yangını havadan görüntülendi
30 Ağustos 2020 20:40
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:25 - Çankırı'da 65 yaş ve üstü ile nikahlara virüs kısıtlaması16:20 - Abbas Güçlü konuyu bir türlü anlayamadı16:19 - TCMB ve Libya Merkez Bankası arasında mutabakat zaptı imzalandı16:10 - Telefon dolandırıcıları gazetecilerin oyununa gelince yakayı ele verdiler16:05 - 'İki haftada karantinada olması gereken 78 kişi yakalandı'16:02 - SİHA'lar işaretleyecek topçu birlikleri vuracak
16:01 - Dışişlerinden Rusya'ya PKK/YPG uyarısı15:55 - Yeni Covid-19 araştırması: İkincisi daha ağır geçebiliyor15:54 - Rusya, toplu aşılama için tarih açıkladı15:52 - Bu ilçeye, il dışından gelenler karantinaya alınacak15:46 - FETÖ'den gözaltına alınan 21 eski Kara Harp Okulu öğrencisi itirafçı oldu15:42 - Hemşirenin darbettiği doktor hastanede tedavi altına alındı
15:35 - Bilim Kurulu Üyesi: Grip ve 'korona'yı ayırt eden tanı testleri geliştirildi15:32 - 'Numune ve Yüksek ihtisas yeniden açılıyor'15:31 - CHP'li Mutlu Yıldırım'a terör soruşturması15:22 - Usta oyuncu Mehtap Anıl, hayatını kaybetti15:19 - CHP kongresinde saldırıya uğrayan gazetecilerden açıklama
15:15 - 'Maske sayesinde, virüsü kimseye bulaştırmadım'
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
KPSS 2020/10 tercih kılavuzu yayımlandı
Ankara Valiliğinde 10 yaştan küçük çocuğu olan memurlara evden çalışma izni
Milli Eğitim Bakanı'ndan 'öğretmen maaşı' açıklaması
KPSS'de, testi pozitif çıkmış olanlar yedek salonda sınava alınacak
Bir tıp fakültesi ve 1 enstitü kuruldu
İlçe Milli Eğitim Müdürü kazada hayatını kaybetti
Vali, tebdili kıyafetle hastanelerde hasta gibi sıraya girdi
Baba oğul tartıştı, yarım saat arayla intihar ettiler
'Edirne'den Şanlıurfa'ya kesintisiz yol'
Kara Kuvvetleri Komutanlığı personel izinlerini askıya aldı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
anıtkabir'de erdoğan sloganı atılması 2
sinir eden reklamlar 1
somer sivrioğlu 1
duran yılmaz 1
corona virüs vaka sayısı 1
devletin zirvesi anırkabir'de 1
ötv 2
batıl inanç 1
kara kedi 1
emine erdoğan'ın aşure günü paylaşımı 2
SON İLANLAR
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 120 İşçi Alacak
Süleyman Demirel Üniversitesi sözleşmeli 5 personel alacak
Adli Tıp Kurumu 60 personel alacak
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Gümüşhane Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İskenderun Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Zonguldak Nebioğlu Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Elektrik Teknisyeni Alacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam