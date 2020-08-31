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Abbas Güçlü konuyu bir türlü anlayamadı

Kendini eğitimci yazar olarak adlandıran Abbas Güçlü, telafi derslerini, yeni ders yayını sandı. Güçlü, takipçilerinin tepki göstermesi sonrasında ise bu kez "1. sınıf derslerini, geçen yılın 1'ler izleyecekse yeni 1'ler ne izleyecek?" dedi. Takipçileri ise "1. sınıflar için dersler 21 Eylül'de başlayacak" demesine rağmen, Güçlü paylaşımlarını silmedi.
 31 Ağustos 2020 16:20
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Abbas Güçlü konuyu bir türlü anlayamadı

Bilindiği üzere hem 31 Ağustos ila 18 Eylül arasında telafi eğitimi yapmaktadır. Geçen yıl eksik kaldığı tahmin edilen dersler işlenecektir.

Yeni eğitim öğretim müfredatına ise 21 Eylül'de başlanacaktır.

Ancak kendisini eğitimci yazar olarak tanımlayan Abbas Güçlü önce, EBA TV İlkokul kuşağındaki 1. sınıf ders içeriğini, yeni dönem ders yayını sandı ve "1. sınıf ilk Türkçe dersi, okuma yazma bilen çocuklar için hazırlanmış... Neden hiç şaşırmadık?" dedi.

Tepkiler gelince de bu kez "1. sınıf derslerini, geçen yılın 1'ler izleyecekse yeni 1'ler ne izleyecek?" dedi.

Memurlar.Net
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