Abbas Güçlü konuyu bir türlü anlayamadı

Bilindiği üzere hem 31 Ağustos ila 18 Eylül arasında telafi eğitimi yapmaktadır. Geçen yıl eksik kaldığı tahmin edilen dersler işlenecektir.

Yeni eğitim öğretim müfredatına ise 21 Eylül'de başlanacaktır.

Ancak kendisini eğitimci yazar olarak tanımlayan Abbas Güçlü önce, EBA TV İlkokul kuşağındaki 1. sınıf ders içeriğini, yeni dönem ders yayını sandı ve "1. sınıf ilk Türkçe dersi, okuma yazma bilen çocuklar için hazırlanmış... Neden hiç şaşırmadık?" dedi.

Tepkiler gelince de bu kez "1. sınıf derslerini, geçen yılın 1'ler izleyecekse yeni 1'ler ne izleyecek?" dedi.