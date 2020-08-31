Çankırı'da 65 yaş ve üstü ile nikahlara virüs kısıtlaması
|31 Ağustos 2020 16:25
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Çankırı'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, 65 yaş üstüne ve nikah işlemlerinde uygulanacak yeni kısıtlamalar getirildi.
Vali Abdullah Ayaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hasta olan ve hayatını kaybedenlerin sayısındaki artış nedeniyle kamu sağlığının korunması amacıyla yeni kararlar aldıklarını belirtti.
Ayaz, açıklamasında, 65 yaş üstü vatandaşların, saat 11.00'den sonra pazar yerlerine girişlerinin yasaklandığını kaydetti.
Nikah işlemlerinin ise düğün törenlerinden önce yapılacağını bildiren Ayaz, düğün sırasında nikah kıyılmayacağını ifade etti.
Şehir içindeki piknik alanlarında mangal yakılmasının yasak olduğunu hatırlatan Ayaz, "Kendimiz ve sevdiklerimiz için lütfen kurallara uyalım. Kaybettiklerimizi geri getiremeyiz ancak yeni kayıpları, alacağımız tedbirlerle engelleyebiliriz." ifadelerini kullandı.
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