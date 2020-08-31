1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Çankırı'da 65 yaş ve üstü ile nikahlara virüs kısıtlaması

Çankırı'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, 65 yaş üstüne ve nikah işlemlerinde uygulanacak yeni kısıtlamalar getirildi.
 31 Ağustos 2020 16:25
Yazdır
Çankırı'da 65 yaş ve üstü ile nikahlara virüs kısıtlaması

Çankırı'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, 65 yaş üstüne ve nikah işlemlerinde uygulanacak yeni kısıtlamalar getirildi.

Vali Abdullah Ayaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hasta olan ve hayatını kaybedenlerin sayısındaki artış nedeniyle kamu sağlığının korunması amacıyla yeni kararlar aldıklarını belirtti.

Ayaz, açıklamasında, 65 yaş üstü vatandaşların, saat 11.00'den sonra pazar yerlerine girişlerinin yasaklandığını kaydetti.

Nikah işlemlerinin ise düğün törenlerinden önce yapılacağını bildiren Ayaz, düğün sırasında nikah kıyılmayacağını ifade etti.

Şehir içindeki piknik alanlarında mangal yakılmasının yasak olduğunu hatırlatan Ayaz, "Kendimiz ve sevdiklerimiz için lütfen kurallara uyalım. Kaybettiklerimizi geri getiremeyiz ancak yeni kayıpları, alacağımız tedbirlerle engelleyebiliriz." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Cinsel saldırı ile suçlanan Musa Orhan ihraç edildi
31 Ağustos 2020 17:44		 Üç ilde bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı
31 Ağustos 2020 17:17
HES kodu olmayan İl Sağlık Müdürlüğüne giremeyecek
31 Ağustos 2020 16:53		 TCMB ve Libya Merkez Bankası arasında mutabakat zaptı imzalandı
31 Ağustos 2020 16:19
Bu ilçeye, il dışından gelenler karantinaya alınacak
31 Ağustos 2020 15:52		 'Numune ve Yüksek ihtisas yeniden açılıyor'
31 Ağustos 2020 15:32
İstanbul'da düğün, nikah, nişan yasakları yürürlüğe girdi
31 Ağustos 2020 14:45		 Vali, tebdili kıyafetle hastanelerde hasta gibi sıraya girdi
31 Ağustos 2020 14:24
Personelde virüs çıktı, PTT şubesi karantinaya alındı
31 Ağustos 2020 13:57		 RTÜK, Akit TV hakkında inceleme başlattı
31 Ağustos 2020 13:41
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:12 - THY '12 yolcu karantinaya alındı' iddialarını yalanladı18:08 - Erdoğan'dan selden zarar gören Doğankent'e doğalgaz müjdesi17:59 - CHP'li Öztrak'tan Abdullah Gül açıklaması: Gündemimizde yok17:55 - Market çalışanı kadınla müşterinin kavgası kamerada17:49 - Adıyaman'da kaçak koronavirüs test kitleri ele geçirildi17:47 - Ankara'da, okul müdürlerine belediye amblemli yelek giydirildi
17:44 - Cinsel saldırı ile suçlanan Musa Orhan ihraç edildi17:35 - Bizimkiler'in Cemil'i taburcu oldu17:30 - Çeyrek altın yeniden 755 TL'ye yükseldi17:21 - Bursa Adliyesi'nde tekme ve yumruklu kavga17:17 - Üç ilde bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı17:15 - Dolar ve avroda gün sonu fiyatları
17:13 - SGK, yerleşenlerden istenen belgeleri 18 gün sonra açıklayabildi17:07 - FETÖ'den gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı16:58 - Arslantepe Höyüğü'nde orta çağ'dan kalma kolye ve cam bilezikler bulundu16:53 - HES kodu olmayan İl Sağlık Müdürlüğüne giremeyecek16:44 - Bakan Kasapoğlu: Yüzme sporunda seferberlik başlatıyoruz
16:43 - MEB, bu yıl il/ilçe emri vermeyecek mi?
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
KPSS 2020/10 tercih kılavuzu yayımlandı
Ankara Valiliğinde 10 yaştan küçük çocuğu olan memurlara evden çalışma izni
Milli Eğitim Bakanı'ndan 'öğretmen maaşı' açıklaması
KPSS'de, testi pozitif çıkmış olanlar yedek salonda sınava alınacak
Bir tıp fakültesi ve 1 enstitü kuruldu
İlçe Milli Eğitim Müdürü kazada hayatını kaybetti
Vali, tebdili kıyafetle hastanelerde hasta gibi sıraya girdi
Baba oğul tartıştı, yarım saat arayla intihar ettiler
Cinsel saldırı ile suçlanan Musa Orhan ihraç edildi
'Edirne'den Şanlıurfa'ya kesintisiz yol'
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
maskeyi çeneye takmak 1
isyan 1
Ülkenin yüzde 75'i seni sevmiyor 1
Hastaneler tıklım tıklım 2
musa orhan 2
duran yılmaz 1
masterchef berk 1
kdv 1
anıtkabir'de erdoğan sloganı atılması 2
sinir eden reklamlar 1
SON İLANLAR
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi 122 İşçi Alacak
Burdur Milli Eğitim Müd. Engelli İşçi Alacak
Burdur Milli Eğitim Müd. Eski Hükümlü İşçi Alacak
Tokat İl Tarım ve Orman Müd. Eski Hükümlü İşçi Alacak
DSİ 4. Bölge Müd. Eski Hükümlü İşçi Alacak
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 120 İşçi Alacak
Süleyman Demirel Üniversitesi sözleşmeli 5 personel alacak
Adli Tıp Kurumu 60 personel alacak
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam