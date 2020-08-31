1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Büşra Hemşireye bir destek de Sağlık Bakanı Koca'dan

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tecavüz imasında bulunulan Büşra Hemşireye sosyal medya hesabından destek verdi.
 31 Ağustos 2020 16:33
Yazdır
Büşra Hemşireye bir destek de Sağlık Bakanı Koca'dan

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca twitter'dan yaptığı paylaşımda: 'Büşra kızımızla telefonda görüştüm. Sağlık çalışanlarımızın ve tüm kadınların haklarının sonuna kadar yanında olduğumuzu herkes bilsin. Aşure bizim birlik, paylaşma ve dayanışma sembolümüzdür. Bu geleneği yaşatan herkese sonsuz teşekkürler.' ifadelerini kullandı.

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
16 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
THY '12 yolcu karantinaya alındı' iddialarını yalanladı
31 Ağustos 2020 18:12		 'Maske sayesinde, virüsü kimseye bulaştırmadım'
31 Ağustos 2020 15:15
Koronavirüs anne ve bebeğini ayırdı
31 Ağustos 2020 15:11		 Su ürünleri av sezonu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla bu gece yarısı açılıyor
31 Ağustos 2020 14:32
Aşure gönderdiği hemşire tecavüzle tehdit edildi: Mansur Yavaş sosyal medyada isyan etti
31 Ağustos 2020 13:51		 3 ay önce açıldı, günde yaklaşık 1500 hasta başvuruyor
31 Ağustos 2020 13:25
Bilim Kurulu Üyesi'nden yüz yüze eğitimde 'pilot uygulama' önerisi
31 Ağustos 2020 13:21		 Dağa kaçırılan oğulları için 'evlat nöbeti' tutuyorlar
31 Ağustos 2020 12:27
Uçak'ta bir kişide Korona çıkınca 13 kişi karantinaya alındı
31 Ağustos 2020 11:03		 Kovid-19'dan korunmak için çekme karavanı gelin arabası yaptılar
31 Ağustos 2020 10:54
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:12 - THY '12 yolcu karantinaya alındı' iddialarını yalanladı18:08 - Erdoğan'dan selden zarar gören Doğankent'e doğalgaz müjdesi17:59 - CHP'li Öztrak'tan Abdullah Gül açıklaması: Gündemimizde yok17:55 - Market çalışanı kadınla müşterinin kavgası kamerada17:49 - Adıyaman'da kaçak koronavirüs test kitleri ele geçirildi17:47 - Ankara'da, okul müdürlerine belediye amblemli yelek giydirildi
17:44 - Cinsel saldırı ile suçlanan Musa Orhan ihraç edildi17:35 - Bizimkiler'in Cemil'i taburcu oldu17:30 - Çeyrek altın yeniden 755 TL'ye yükseldi17:21 - Bursa Adliyesi'nde tekme ve yumruklu kavga17:17 - Üç ilde bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı17:15 - Dolar ve avroda gün sonu fiyatları
17:13 - SGK, yerleşenlerden istenen belgeleri 18 gün sonra açıklayabildi17:07 - FETÖ'den gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı16:58 - Arslantepe Höyüğü'nde orta çağ'dan kalma kolye ve cam bilezikler bulundu16:53 - HES kodu olmayan İl Sağlık Müdürlüğüne giremeyecek16:44 - Bakan Kasapoğlu: Yüzme sporunda seferberlik başlatıyoruz
16:43 - MEB, bu yıl il/ilçe emri vermeyecek mi?
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
KPSS 2020/10 tercih kılavuzu yayımlandı
Ankara Valiliğinde 10 yaştan küçük çocuğu olan memurlara evden çalışma izni
Milli Eğitim Bakanı'ndan 'öğretmen maaşı' açıklaması
KPSS'de, testi pozitif çıkmış olanlar yedek salonda sınava alınacak
Bir tıp fakültesi ve 1 enstitü kuruldu
İlçe Milli Eğitim Müdürü kazada hayatını kaybetti
Vali, tebdili kıyafetle hastanelerde hasta gibi sıraya girdi
Baba oğul tartıştı, yarım saat arayla intihar ettiler
Cinsel saldırı ile suçlanan Musa Orhan ihraç edildi
'Edirne'den Şanlıurfa'ya kesintisiz yol'
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sms onay kodu 2
emine erdoğan'ın aşure günü paylaşımı 2
Senden tam tecavüzcü olur 1
Pedofilik çocuk kitapları 7
masterchef berk 1
devletin zirvesi anırkabir'de 1
anıtkabir'de erdoğan sloganı atılması 2
kara kedi 1
tövbeler olsun 1
duran yılmaz 1
SON İLANLAR
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi 122 İşçi Alacak
Burdur Milli Eğitim Müd. Engelli İşçi Alacak
Burdur Milli Eğitim Müd. Eski Hükümlü İşçi Alacak
Tokat İl Tarım ve Orman Müd. Eski Hükümlü İşçi Alacak
DSİ 4. Bölge Müd. Eski Hükümlü İşçi Alacak
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 120 İşçi Alacak
Süleyman Demirel Üniversitesi sözleşmeli 5 personel alacak
Adli Tıp Kurumu 60 personel alacak
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam