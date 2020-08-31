Büşra Hemşireye bir destek de Sağlık Bakanı Koca'dan
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tecavüz imasında bulunulan Büşra Hemşireye sosyal medya hesabından destek verdi.
|31 Ağustos 2020 16:33
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca twitter'dan yaptığı paylaşımda: 'Büşra kızımızla telefonda görüştüm. Sağlık çalışanlarımızın ve tüm kadınların haklarının sonuna kadar yanında olduğumuzu herkes bilsin. Aşure bizim birlik, paylaşma ve dayanışma sembolümüzdür. Bu geleneği yaşatan herkese sonsuz teşekkürler.' ifadelerini kullandı.
Büşra kızımızla telefonda görüştüm. Sağlık çalışanlarımızın ve tüm kadınların haklarının sonuna kadar yanında olduğumuzu herkes bilsin. Aşure bizim birlik, paylaşma ve dayanışma sembolümüzdür. Bu geleneği yaşatan herkese sonsuz teşekkürler.Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 31, 2020
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