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MEB, bu yıl il/ilçe emri vermeyecek mi?

Öğretmenler, yıllardır uygulanan il/ilçe emri işleminin bu yıl yapılıp yapılmayacağını merak ediyor.
 31 Ağustos 2020 16:43
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MEB, bu yıl il/ilçe emri vermeyecek mi?

Milli Eğitim Bakanlığı 24 Ağustos 2020 tarihi gece yarısına doğru, mazeret tayin sonuçlarını açıklamıştı.

Ancak norm sayısı yeterli olmadığı için bir çok öğretmenin mazeret tayin talebi karşılanamadı.

Memurlar.net'te tayin başvuruları öncesinde il/ilçe emri uygulanıp uygulanamayacağı konusunda açıklama yapılması gerektiğine dikkat çekilmesine rağmen, bakanlık bu talebe sesiz kalmıştır.

Bugün itibariyle artık, mazeret tayin sonuçlarının üzerinden 7 gün geçmiştir. Bakanlık hala bu konudaki politikasını açıklamamıştır.

Mazeret tayinlerinin sağlanmasını isteyen öğretmenler, Bakanlığın sessizliğini bozmasını talep ediyor

Öğretmenlerin memurlar.net forumundaki tepkilerini görmek için tıklayınız.

Memurlar.Net
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