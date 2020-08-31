MEB, bu yıl il/ilçe emri vermeyecek mi?
Öğretmenler, yıllardır uygulanan il/ilçe emri işleminin bu yıl yapılıp yapılmayacağını merak ediyor.
|31 Ağustos 2020 16:43
|Yazdır
Milli Eğitim Bakanlığı 24 Ağustos 2020 tarihi gece yarısına doğru, mazeret tayin sonuçlarını açıklamıştı.
Ancak norm sayısı yeterli olmadığı için bir çok öğretmenin mazeret tayin talebi karşılanamadı.
Memurlar.net'te tayin başvuruları öncesinde il/ilçe emri uygulanıp uygulanamayacağı konusunda açıklama yapılması gerektiğine dikkat çekilmesine rağmen, bakanlık bu talebe sesiz kalmıştır.
Bugün itibariyle artık, mazeret tayin sonuçlarının üzerinden 7 gün geçmiştir. Bakanlık hala bu konudaki politikasını açıklamamıştır.
Mazeret tayinlerinin sağlanmasını isteyen öğretmenler, Bakanlığın sessizliğini bozmasını talep ediyor
Öğretmenlerin memurlar.net forumundaki tepkilerini görmek için tıklayınız.
27 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Sözleşmeli öğretmen atama robotu yayında
31 Ağustos 2020 10:19
|Öğretmenlerin Ilgaz Dağı'ndaki istatistik eğitimi sona erdi
30 Ağustos 2020 15:42
|Lise öğretmeni uçma hayaliyle telefondan kontrol edilebilir uçak yaptı
30 Ağustos 2020 10:49
|Seminere katılan öğretmenin koronavirüs testi pozitif çıktı
29 Ağustos 2020 15:16
|'4,5 milyon kamu personeli gibi öğretmenler de işinin başında olacak'
29 Ağustos 2020 13:02
|Eşi sağlık personeli olan öğretmenler, uzaktan çalışacak
28 Ağustos 2020 21:04
|Öğretmen'deki virüs şüphesi, 28 meslektaşını karantinaya aldırdı
28 Ağustos 2020 15:41
|Seminere katılan öğretmenin testi pozitif çıktı, 3 öğretmen karantinaya alındı
28 Ağustos 2020 15:23
|MEB, Uzaktan eğitim çalışma planını illere gönderdi. Öğretmenler dönüşümlü olarak okula gidecek
28 Ağustos 2020 13:06
|MEB, belirsizlikleri ne zaman ortadan kaldıracak?
28 Ağustos 2020 11:26