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Arslantepe Höyüğü'nde orta çağ'dan kalma kolye ve cam bilezikler bulundu

Kazı Heyeti Başkanı Francesca Balossi Restelli: Beş mezarda bulunan renkli kolye ve cam bilezikler Orta Çağ'a ait
 31 Ağustos 2020 16:58
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UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Malatya'daki Arslantepe Höyüğü kazılarında, Orta Çağ Dönemi'ne ait 5 mezarda kolye ve cam bilezikler bulundu.

Kazı Heyeti Başkanı Doç. Dr. Francesca Balossi Restelli, gazetecilere yaptığı açıklamada, 17 Ağustos'ta başlayan kazıların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla kısa sürdüğünü ve hafta sonu kazıların tamamlanacağını belirtti.

Restelli, kazı çalışmasının 20 gün olduğunu; eski Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Marcella Frangipane'nin emekli olması nedeniyle bu yıl kazı başkanlığını kendisinin yürüttüğünü söyledi.

Bu yıl küçük bir ekiple iyi bir kazı yaptıklarını anlatan Restelli, şunları kaydetti:

"Arslantepe Höyüğü'nün UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne girmesi için UNESCO'dan karar bekliyoruz. Kovid-19'dan dolayı karar henüz gelmedi. Bu yıl höyüğün üstünde Orta Çağ dönemine ait 53 mezar kazdık. Buralarda boncuk ve bilezikler ortaya çıktı, küçük ama çok güzel buluntular. Birkaç gün sonra buluntuları müzeye vereceğiz. Bizim restoratör üzerinde koruma çalışması yaptı. Kerpiç Saray'ın kontrollerini yaptık, şu an her şey iyi, problem yok. 5 mezarda bulunan renkli kolye ve cam bilezikler Orta Çağ'a ait. Ayrıca bir mezarın içinde de Orta Çağ dönemine ait MS 1050'lere ait sikke çıktı."
Anadolu Ajansı
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